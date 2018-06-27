Сборная Германии потерпела сенсационное поражение на Чемпионате мира по футболу. Действующие чемпионы проиграли Южной Корее со счетом 0:2. Голы был забит в добавленное время. В другой игре, в Екатеринбурге, шведы одержали победу над лидерами группы, мексиканцами, со счетом 3:0. Таким образом из группы выходят Мексика и Швеция.