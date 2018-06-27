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18:52, 27 июня 2018

Сборная Германии потерпела сенсационное поражение на Чемпионате мира по футболу

Сборная Германии потерпела сенсационное поражение на Чемпионате мира по футболу. Действующие чемпионы проиграли Южной Корее со счетом 0:2. Голы был забит в добавленное время. В другой игре, в Екатеринбурге, шведы одержали победу над лидерами группы, мексиканцами, со счетом 3:0. Таким образом из группы выходят Мексика и Швеция.

Комментарии

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angmarsky 27 июня 2018 | 18:56

Вы хоть дождитесь конца матча, балбесы. :)

malinanti 27 июня 2018 | 19:01

angmarsky: Германия с треском вылетела из ЧМ18, не пробившись даже в 1/8 финала.
Это хорошо.

zemljanka 27 июня 2018 | 19:03

Поработают над ошибками.

stebinmaku 27 июня 2018 | 19:05

Наверное, им тоже Кадыров приём с обедом организовывал..

olegleon 27 июня 2018 | 19:06

stebinmaku: их Путин подкупил )))

danko1 27 июня 2018 | 19:07

zemljanka: Германия выглядела на этом ЧМ откровенно слабее, чем всегда.
Жаль немцев. Но этот ЧМ не последний и выводы они сделают.

malinanti 27 июня 2018 | 19:13

В группе F команда Германии на последнем 4 месте после Швеции, Мексики и Кореи.
Позорище!
Вот вам и чемпион мира-2014.
Так им и надо.
Конец меркелевскому футболу.

gordy 27 июня 2018 | 19:22

Новое время: немецкая машина не справилась с корейской?

edward_sakash 27 июня 2018 | 19:31

gordy: в немецкую сборную не вошли 14 чемпионов мира.
По сути Лёв строит с нуля новую команду.
Поражения неизбежны первое время.

za_nas 27 июня 2018 | 19:33

zemljanka:
Это называется пиздохеншванциг!

pna 27 июня 2018 | 19:13

malinanti: вы слышали? Мереель бойкотирует чм 18

malinanti 27 июня 2018 | 19:28

pna: Не бойкотирует.
Она как раз говорила ранее, что не исключает своего приезда на ЧМ18 в Россию.
Но теперь это уже не важно, так как для сборной Германии ЧМ завершился.

lvl100500 27 июня 2018 | 19:29

pna: Плевать на ее бойкот.

luger_max_otto 27 июня 2018 | 19:20

Это будет главным аргументом после игры Россия- Испания, ага.

kapitonovih_36 27 июня 2018 | 19:01

конец меркелевского футбола...прокладоны вы согласны?

cattt 27 июня 2018 | 19:03

kapitonovih_36: Конец покажется скоро, когда Раша займет почетное 25е место!

pna 27 июня 2018 | 19:15

cattt: россия не опустится ниже 16'го

ts 27 июня 2018 | 19:29

cattt: Раша Испании навтыкает 5:0.

uhovostro 27 июня 2018 | 19:33

ts: Нельзя пить без закуски в такую жару...

lvl100500 27 июня 2018 | 19:39

cattt: Привет патрик, все воняешь?

za_nas 27 июня 2018 | 19:26

angmarsky:
Нет никакой сенсации. В предыдущей игре немцы едва-едва в конце игры забили гол. Немцы заняли в группе последнее место.
Это называется пиздохеншванциг!

tremens_delirium 27 июня 2018 | 18:56

Поспешили. 2:0

kara 27 июня 2018 | 18:57

а это для России ужасно-Меркель не приедет!

perestarok 27 июня 2018 | 18:58

" Сборная Германии потерпела сенсационное поражение на Чемпионате мира по футболу"

Стареет Европа.

olegleon 27 июня 2018 | 18:58

это что-то! 2-0

tremens_delirium 27 июня 2018 | 19:00

Санкции Германии в действии!
Путин, конечно чуток приплатил, но отыгрался на тотализаторе с лихвой

sskull 27 июня 2018 | 19:01

Немцам определенно не везёт в России...

sasass 27 июня 2018 | 19:03

Меркель и Путин проигрывают виртуально и реально...

anpekov 27 июня 2018 | 19:03

Русская земля для немцев- смерть.

jamba 27 июня 2018 | 19:04

Ну карельцы, ну карельцы, просто фантастика ! Вот это команда, вот это дух)

ts 27 июня 2018 | 19:32

jamba: А какой у них вратарь!

velbkeirf1 27 июня 2018 | 19:04

Гол был забит в добавленное врнаемя и был засчитан после просмотра видеоповтора\\\\\\\\\\\\\
Ну вот обязательно надо лизнуть даже побитой собачке

santathefrosr 27 июня 2018 | 19:04

Прекрасный матч!

Шикарный мундиаль!

agamasat 27 июня 2018 | 19:05

на россии все играют через жопу - проклятое место.(

velbkeirf1 27 июня 2018 | 19:22

agamasat:играют через жопу \\\\\\\\\\\\\\\
ты спутал гендерный сексист через жопу ЕС заключаются браки

keg 27 июня 2018 | 19:06

для немцев чемпионат так и должен был закончится... забыли они ,что в России находятся...?

clandestino 27 июня 2018 | 19:07

Оппа гангма стайл!!!!! Каков нежданчик! А сколько народу прислонилось!!

lion64__2 27 июня 2018 | 19:08

Это им за 22 июня 1941г.

putin_itogy 27 июня 2018 | 19:08

Когда-то, точно также, НЕОЖИДАННО проиграет путин.
И с треском ВЫЛЕТИТ с трона.
Казалось-бы, незыблемого..
Быть добру!

komandarm____68 27 июня 2018 | 19:14

putin_itogy: совсем влажный мальчик в своих мечтаниях...)

komandarm____68 27 июня 2018 | 19:11

меркелевский футбол на днище)))

salut__521 27 июня 2018 | 19:17

Лучше б сбойкотировали фашистский мундиаль, как это положено в приличном обществе, а теперь позору не оберёшься...

norgemann 27 июня 2018 | 19:21

Судил американский арбитр. Наказал немцев за контрсанкции.

gorodovoi 27 июня 2018 | 19:26

Ну что, либерота, теперь ты видела, что такое настоящий позор?

romel 27 июня 2018 | 19:27

Так и Россия сможет дойти до полуфинала.

nersesov 27 июня 2018 | 19:30

Хайо Зеппельт не приехал в Россию, вот и результат налицо

juju11 27 июня 2018 | 19:33

Немцы продались?

guskiy_ 27 июня 2018 | 19:35

зато теперь России не так стыдно за проигрыш Уругваю :))

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