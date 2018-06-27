Сборная Германии потерпела сенсационное поражение на Чемпионате мира по футболу
Сборная Германии потерпела сенсационное поражение на Чемпионате мира по футболу. Действующие чемпионы проиграли Южной Корее со счетом 0:2. Голы был забит в добавленное время. В другой игре, в Екатеринбурге, шведы одержали победу над лидерами группы, мексиканцами, со счетом 3:0. Таким образом из группы выходят Мексика и Швеция.
Комментарии48
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angmarsky 27 июня 2018 | 18:56
Вы хоть дождитесь конца матча, балбесы. :)
malinanti 27 июня 2018 | 19:01
angmarsky: Германия с треском вылетела из ЧМ18, не пробившись даже в 1/8 финала.
Это хорошо.
zemljanka 27 июня 2018 | 19:03
Поработают над ошибками.
stebinmaku 27 июня 2018 | 19:05
Наверное, им тоже Кадыров приём с обедом организовывал..
olegleon 27 июня 2018 | 19:06
stebinmaku: их Путин подкупил )))
danko1 27 июня 2018 | 19:07
zemljanka: Германия выглядела на этом ЧМ откровенно слабее, чем всегда.
Жаль немцев. Но этот ЧМ не последний и выводы они сделают.
malinanti 27 июня 2018 | 19:13
В группе F команда Германии на последнем 4 месте после Швеции, Мексики и Кореи.
Позорище!
Вот вам и чемпион мира-2014.
Так им и надо.
Конец меркелевскому футболу.
gordy 27 июня 2018 | 19:22
Новое время: немецкая машина не справилась с корейской?
edward_sakash 27 июня 2018 | 19:31
gordy: в немецкую сборную не вошли 14 чемпионов мира.
По сути Лёв строит с нуля новую команду.
Поражения неизбежны первое время.
za_nas 27 июня 2018 | 19:33
zemljanka:
Это называется пиздохеншванциг!
pna 27 июня 2018 | 19:13
malinanti: вы слышали? Мереель бойкотирует чм 18
malinanti 27 июня 2018 | 19:28
pna: Не бойкотирует.
Она как раз говорила ранее, что не исключает своего приезда на ЧМ18 в Россию.
Но теперь это уже не важно, так как для сборной Германии ЧМ завершился.
lvl100500 27 июня 2018 | 19:29
pna: Плевать на ее бойкот.
luger_max_otto 27 июня 2018 | 19:20
Это будет главным аргументом после игры Россия- Испания, ага.
kapitonovih_36 27 июня 2018 | 19:01
конец меркелевского футбола...прокладоны вы согласны?
cattt 27 июня 2018 | 19:03
kapitonovih_36: Конец покажется скоро, когда Раша займет почетное 25е место!
pna 27 июня 2018 | 19:15
cattt: россия не опустится ниже 16'го
ts 27 июня 2018 | 19:29
cattt: Раша Испании навтыкает 5:0.
uhovostro 27 июня 2018 | 19:33
ts: Нельзя пить без закуски в такую жару...
lvl100500 27 июня 2018 | 19:39
cattt: Привет патрик, все воняешь?
za_nas 27 июня 2018 | 19:26
angmarsky:
Нет никакой сенсации. В предыдущей игре немцы едва-едва в конце игры забили гол. Немцы заняли в группе последнее место.
Это называется пиздохеншванциг!
tremens_delirium 27 июня 2018 | 18:56
Поспешили. 2:0
kara 27 июня 2018 | 18:57
а это для России ужасно-Меркель не приедет!
perestarok 27 июня 2018 | 18:58
" Сборная Германии потерпела сенсационное поражение на Чемпионате мира по футболу"
Стареет Европа.
olegleon 27 июня 2018 | 18:58
это что-то! 2-0
tremens_delirium 27 июня 2018 | 19:00
Санкции Германии в действии!
Путин, конечно чуток приплатил, но отыгрался на тотализаторе с лихвой
sskull 27 июня 2018 | 19:01
Немцам определенно не везёт в России...
sasass 27 июня 2018 | 19:03
Меркель и Путин проигрывают виртуально и реально...
anpekov 27 июня 2018 | 19:03
Русская земля для немцев- смерть.
jamba 27 июня 2018 | 19:04
Ну карельцы, ну карельцы, просто фантастика ! Вот это команда, вот это дух)
ts 27 июня 2018 | 19:32
jamba: А какой у них вратарь!
velbkeirf1 27 июня 2018 | 19:04
Гол был забит в добавленное врнаемя и был засчитан после просмотра видеоповтора\\\\\\\\\\\\\
Ну вот обязательно надо лизнуть даже побитой собачке
santathefrosr 27 июня 2018 | 19:04
Прекрасный матч!
Шикарный мундиаль!
agamasat 27 июня 2018 | 19:05
на россии все играют через жопу - проклятое место.(
velbkeirf1 27 июня 2018 | 19:22
agamasat:играют через жопу \\\\\\\\\\\\\\\
ты спутал гендерный сексист через жопу ЕС заключаются браки
keg 27 июня 2018 | 19:06
для немцев чемпионат так и должен был закончится... забыли они ,что в России находятся...?
clandestino 27 июня 2018 | 19:07
Оппа гангма стайл!!!!! Каков нежданчик! А сколько народу прислонилось!!
lion64__2 27 июня 2018 | 19:08
Это им за 22 июня 1941г.
putin_itogy 27 июня 2018 | 19:08
Когда-то, точно также, НЕОЖИДАННО проиграет путин.
И с треском ВЫЛЕТИТ с трона.
Казалось-бы, незыблемого..
Быть добру!
komandarm____68 27 июня 2018 | 19:14
putin_itogy: совсем влажный мальчик в своих мечтаниях...)
komandarm____68 27 июня 2018 | 19:11
меркелевский футбол на днище)))
salut__521 27 июня 2018 | 19:17
Лучше б сбойкотировали фашистский мундиаль, как это положено в приличном обществе, а теперь позору не оберёшься...
norgemann 27 июня 2018 | 19:21
Судил американский арбитр. Наказал немцев за контрсанкции.
gorodovoi 27 июня 2018 | 19:26
Ну что, либерота, теперь ты видела, что такое настоящий позор?
romel 27 июня 2018 | 19:27
Так и Россия сможет дойти до полуфинала.
nersesov 27 июня 2018 | 19:30
Хайо Зеппельт не приехал в Россию, вот и результат налицо
juju11 27 июня 2018 | 19:33
Немцы продались?
guskiy_ 27 июня 2018 | 19:35
зато теперь России не так стыдно за проигрыш Уругваю :))