Чёрная метка Волан-де-Морта появилась сегодня ночью на стене Пулковской обсерватории

Активисты таким образом выступили против уничтожения научного центра.



Акции в защиту Пулковской обсерватории в Петербурге проходят чуть ли не каждый день. Это и митинги и пикеты и театрализованные уличные спектакли. Минувшей ночью защитники научного центра вспомнили Волан-де-Морта. На стене обсерватории активисты арт группы ЯЗЬ поместили проекцию черной метки из романов о Гарри Поттере. Она символизирует смерть, — рассказала координатор художников активистов Анастасия Владычкина.



Накануне в Петербурге задержали одного из пикетчиков, который выступал против прекращения наблюдения за звездами в Пулковской обсерватории. Впрочем, суд по непонятным причинам сегодня не состоялся. Судья просто не пришла.

Напомню, что президиум российской академии наук постановил прекратить наблюдения в старейшей российской обсерватории, якобы они бесполезны. Петербургские ученые наоборот настаивают, что только из Пулково можно вести некоторые астрометрические наблюдения, благодаря которым удается вычислить траектории движения очень далеких звезд. Это связано с телескопом, который там стоит и который нельзя переносить. По мнению астрономов, решение РАН связано отнюдь не с наукой, а с тем, что внутри защитной зоны обсерватории хотят построить несколько жилых комплексов. Пока идут наблюдения это сделать нельзя из-за засветки, которую создадут дома. Но если их прекратить – то возведению домов ничего не помешает.



Отметим, Пулковская обсерватория это памятник Юнеско. Теперь там планируют разместить музей.