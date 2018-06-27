Чёрная метка Волан-де-Морта появилась сегодня ночью на стене Пулковской обсерватории
Активисты таким образом выступили против уничтожения научного центра.
Акции в защиту Пулковской обсерватории в Петербурге проходят чуть ли не каждый день. Это и митинги и пикеты и театрализованные уличные спектакли. Минувшей ночью защитники научного центра вспомнили Волан-де-Морта. На стене обсерватории активисты арт группы ЯЗЬ поместили проекцию черной метки из романов о Гарри Поттере. Она символизирует смерть, — рассказала координатор художников активистов Анастасия Владычкина.
Накануне в Петербурге задержали одного из пикетчиков, который выступал против прекращения наблюдения за звездами в Пулковской обсерватории. Впрочем, суд по непонятным причинам сегодня не состоялся. Судья просто не пришла.
Напомню, что президиум российской академии наук постановил прекратить наблюдения в старейшей российской обсерватории, якобы они бесполезны. Петербургские ученые наоборот настаивают, что только из Пулково можно вести некоторые астрометрические наблюдения, благодаря которым удается вычислить траектории движения очень далеких звезд. Это связано с телескопом, который там стоит и который нельзя переносить. По мнению астрономов, решение РАН связано отнюдь не с наукой, а с тем, что внутри защитной зоны обсерватории хотят построить несколько жилых комплексов. Пока идут наблюдения это сделать нельзя из-за засветки, которую создадут дома. Но если их прекратить – то возведению домов ничего не помешает.
Отметим, Пулковская обсерватория это памятник Юнеско. Теперь там планируют разместить музей.
Комментарии1
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danko1 27 июня 2018 | 19:05
Интересы строительных олигархов в путинской России намного выше интересов науки, которую просто уничтожают.
Правящим гопникам наука не нужна.