Чеченя не упоминается в депутатских запросах парламентариев Египта, которые начали расследование провала сборной

Чеченская республика не упоминается в депутатских запросах египетских парламентариев, которые начали расследование причин провального выступления сборной страны на чемпионате мира.

Парламентский комитет задался целью выяснить обстоятельства, которые сопровождали команду во время чемпионата мира, однако по словам министра Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулата Умарова расследуются чисто технические моменты. Руководители делегации могли выбрать и другой вариант размещения, помимо Грозного. В частности в качестве резиденции предлагалась Уфа. Кроме того, руководство Чечни и лично Рамзан Кадыров не проявляло в этом вопросе никакой инициативы. Тем не менее, в сообщениях агентств республика все-таки упоминается. Депутаты хотят знать, насколько целесообразным было базироваться в Грозным, откуда довольно долго лететь до городов, где играли египтяне. Кроме того, они требуют объяснений по поводу торжественного ужина, на котором Президент Чечни Рамзан Кадыров вручил лучшему игроку сборной Египта Моххамеду Саллаху майку клуба Ахмат и пожаловал ему звание почетного гражданина Республики. По мнению, депутатов это вызвало критику британской прессы, которая создала негативный фон вокруг сборной. Это, равно как и ряд других причин, могли привести к тому, что сборная Египта проиграла три матча подряд и выбыла из борьбы за Кубок Мира.

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер уже покинул свой пост.