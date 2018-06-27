Ряд компаний в России все еще пытаются заработать на символике чемпионата мира по футболу

Среди них оказался и крупнейший банк страны.

ФИФА на прошлой неделе направила письмо Сбербанку. Международная организация является правообладательницей товарного знака «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018» и выразила недовольство тем, что изображение кубка было использовано в коммерческих целях Сбербанком. Речь идет о новом вкладе с повышенной ставкой. Как пишут «Ведомости», сейчас Сбербанк убрал с сайта – из описания вклада – упоминание чемпионата, но не отказался от ассоциации с главным футбольным турниром. «Выход из группы не предел» – гласит надпись на страничке вклада с изображением медведя.

В качестве товарных знаков ФИФА также зарегистрированы словосочетания «Россия 2018», «ЧМ2018», World Cup 2018 и т. д. – их нельзя использовать при продаже товаров или оказании услуг без соглашения с ФИФА или ее партнерами. Незаконное использование атрибутики чемпионата мира по футболу Федеральная антимонопольная служба усмотрела в действиях Райфайззенбанка. Против него возбудили дело и могут оштрафовать. А в случае с кондитерской фабрикой «Конфаэль» претензии вызвала даже не изображения символов футбольного первенства, а то, что на сайте компании словосочетание «чемпионат мира по футболу» было написано официальным шрифтом соревнований. Эту фразу компании пришлось убрать.

ФИФА, как ожидается, заработает на чемпионате мира по футболу в России более 6 миллиардов долларов