Дания может заблокировать проект «Северный поток – 2»
Об этом предупредил премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен. По его словам, данный вопрос должен выноситься на общеевропейское обсуждение. «Северный поток – 2» – это проект, который предполагает расширение действующего газопровода, связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Он проходит в обход Украины, Белоруссии и Польши, и ряда других государств.
Дания в любом случае не сможет полностью заблокировать проект, но проблемы может доставить, — сказал «Эху Москвы» ведущий аналитик фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Игорь Юшков считает, что российскому правительству пока будет сложно договориться с партнерами о компромиссном решении.
Комментарии6
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velbkeirf1 27 июня 2018 | 18:52
Он проходит в обход Украины, Белоруссии и Польши, и ряда других государств\\\\\\\\\\\\\\\
Херлуф Бидструп назвал бы это принуждением к без предварительной подготовки
velbkeirf1 27 июня 2018 | 18:54
velbkeirf1: это принуждением к..... без предварительной подготовки\\\\
к сексу пардон
ura_123 27 июня 2018 | 18:59
velbkeirf1: Принуждение рассеюшки,если ты правильно поняло заявление датских коллег?
velbkeirf1 27 июня 2018 | 19:08
ura_123: естественно юрец не укруины которую не дрючит только линивый
zmeelov_1 27 июня 2018 | 19:25
velbkeirf1: Обойдут севером и все дела.. Если раньше принцы датские за дольку малую не откажутся
komandarm____68 27 июня 2018 | 19:16
И этот свою долю малую хочет))