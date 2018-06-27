Владимир Путин сегодня лично принял в Кремле советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона

До этого американский эмиссар провел переговоры в Совбезе России и в МИДе – в обоих случаях за закрытыми дверями.

Перед встречей с Болтоном, Путин сказал, что Россия никогда не стремилась конфликтовать с США.

В свою очередь, Болтон сказал, что рад снова побывать в Москве и обсудить возможность улучшения отношений с Россией по самым разным вопросам.

Западные СМИ сообщают, что о месте и дате проведения саммита Россия-США может быть сообщено сразу после встреч приехавшего сегодня в Россию представителя Белого дома с российским руководством.

По крайней мере, два влиятельных западных издания Политико и Файнэншл таймс сообщили накануне, что местом встречи лидеров США и России может стать не Вена, как предполагалось еще в начале этой недели, а Хельсинки. В интервью крупнейшему информагентству Рейтер неназванный высокопоставленный сотрудник американской администрации также заявил, что то, что выбор падет на Хельсинки, является «наиболее вероятным», однако окончательно об этом будет объявлено после переговоров Джона Болтона, советника по национальной безопасности США с министром Лавровым, а также президентом Путиным. Болтон проведет в Москве всего один день, чтобы подготовить почву для дальнейшей работы по организации проведения первого саммита между российским и американским президентами, отмечают зарубежные СМИ.

Ранее портал Политико писал, что Хельсинки как площадка проведения саммита предоставит Владимиру Путину желанную нейтральную территорию в стране, которая к тому же расположена довольно близко к России, чтобы он смог вовремя вернуться в Москву на финал чемпионата мира по футболу 15 июля, дня на который намечена упомянутая встреча в верхах. По словам источника издания, хотя документально это решение еще не закреплено, «все готовятся так, будто это будут Хельсинки» (перевод сайта Инопресса). — «Хельсинки также предоставят Трампу и Путину, исторически значимый для российско-американских отношений контекст: В 1975 году президент Джеральд Форд приезжал в столицу Финляндии на подписание Хельсинкских соглашений с целью улучшить отношения с Советским Союзом. Президент Джордж Буш-старший в 1990-м встречался в Хельсинки с президентом СССР Михаилом Горбачевым», — напоминают журналисты. СМИ отмечают, что Джон Болтон приехал в Москву после остановок в Лондоне и Риме где последние два дня он провел в совещаниях с союзниками США по предполагаемому саммиту. Политико обращает внимание на то, что данная встреча вызывает беспокойство у европейских лидеров, которые опасаются, что Трамп может пойти на нежелательные для них уступки Путину.

Ожидается, что Дональд Трамп приедет на встречу с российским президентом после участия в саммите стран НАТО, а также после переговоров с премьер-министром Великобритании.