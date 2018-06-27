Шведы открыли счет в матче с Мексикой
Это произошло во втором тайме встречи двух команд, которая проходит в Екатеринбурге. Мяч в ворота сборной Мексики забил Людвиг Аугустинссон. Затем через несколько минут еще один гол с пенальти записал на свой счет Андреас Гранквист.
Одновременно с этим в Казани сейчас проходит матч между сборными Германии и Южной Кореи. Счет здесь до сих пор не открыт.
Комментарии10
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djuga 27 июня 2018 | 18:36
Германия едет домой?!
Ну дела!
kara 27 июня 2018 | 18:39
djuga: еще 15 минут
djuga 27 июня 2018 | 18:49
kara: еще 15 минут
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Мексике проиграли, со шведами отскочили последним ударом на последних секундах, корейцы их "возят"...
djuga 27 июня 2018 | 18:53
djuga: КАПЕЦ!!!
Корея выносит Германию. Немцы едут домой, не выйдя из группы.
Мамадарагая, чо творится в этом мире!...
kara 27 июня 2018 | 18:54
djuga: так могут и наши стать чемпионами
djuga 27 июня 2018 | 19:14
kara: так могут и наши стать чемпионами
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ТВ сейчас начнет кричать, что мы круче Германии. Что мы опять их победили.
И ведь не поспоришь ))
m_doc 27 июня 2018 | 18:55
djuga: 2:0!!! Полный даст ист фантастиш!!
stebinmaku 27 июня 2018 | 18:44
Сейчас путинские футбольные хакеры нажмут "трах-тиби-дох", который у них вместо Ctrl+Alt+Del, и сдвинут Екатеринбург к Полтаве..
kara 27 июня 2018 | 18:48
так может Меркель и не приехать-повода не будет
djuga 27 июня 2018 | 19:16
kara: так может Меркель и не приехать-повода не будет
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Теперь она точно не приедет.