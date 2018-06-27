Шведы открыли счет в матче с Мексикой

Это произошло во втором тайме встречи двух команд, которая проходит в Екатеринбурге. Мяч в ворота сборной Мексики забил Людвиг Аугустинссон. Затем через несколько минут еще один гол с пенальти записал на свой счет Андреас Гранквист.

Одновременно с этим в Казани сейчас проходит матч между сборными Германии и Южной Кореи. Счет здесь до сих пор не открыт.