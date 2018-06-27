Верхняя палата польского парламента поддержала отмену уголовной ответственности за обвинения поляков в Холокосте
Верхняя палата польского парламента вслед за нижней поддержала отмену уголовной ответственности за обвинения поляков в Холокосте. За новые поправки выступили 76 сенаторов, 1 был против и 1 воздержался.
Весной вступил в силу закон, по которому за распространение идеи о вине польского народа или государства в Холокосте можно было лишиться свободы на срок до 3-х лет. С критикой этого закона выступили многие страны.
Комментарии3
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olegleon 27 июня 2018 | 18:41
государства польского не было тогда, весь народ не может быть виноват в чём-то. так какой смысл в законе?
velbkeirf1 27 июня 2018 | 18:45
Пшеки имеют право в принципе это те же украинцы только травмированные католицизмом и изнасилованиями в костелах
andreyoo 27 июня 2018 | 19:24
Сейм Польши (нижняя палата) принял поправки эти в закон «Об Институте национальной памяти..." в январе с.г.
За - 279, против - 5.
В июне с.г. Сейм Польши отменил эти поправки.
За - 288, против - 25.
Разве не мило?