Верхняя палата польского парламента поддержала отмену уголовной ответственности за обвинения поляков в Холокосте

Верхняя палата польского парламента вслед за нижней поддержала отмену уголовной ответственности за обвинения поляков в Холокосте. За новые поправки выступили 76 сенаторов, 1 был против и 1 воздержался.

Весной вступил в силу закон, по которому за распространение идеи о вине польского народа или государства в Холокосте можно было лишиться свободы на срок до 3-х лет. С критикой этого закона выступили многие страны.