Владимир Путин договорился с Джоном Болтоном о месте и времени проведения встречи российского и американского лидеров

Владимир Путин договорился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном о месте и времени проведения встречи российского и американского лидеров. Сегодня прошли переговоры российского главы с представителем Вашингтона. Дату саммита в Кремле собираются назвать только завтра.

Между тем, ранее появлялись сообщения, что скорее всего, оба президента проведут переговоры в середине июля. Это будет проходить либо в Вене, либо в Хельсинки.