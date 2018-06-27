Владимир Путин договорился с Джоном Болтоном о месте и времени проведения встречи российского и американского лидеров
Владимир Путин договорился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном о месте и времени проведения встречи российского и американского лидеров. Сегодня прошли переговоры российского главы с представителем Вашингтона. Дату саммита в Кремле собираются назвать только завтра.
Между тем, ранее появлялись сообщения, что скорее всего, оба президента проведут переговоры в середине июля. Это будет проходить либо в Вене, либо в Хельсинки.
Комментарии9
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olegleon 27 июня 2018 | 18:38
" Это будет проходить либо в Вене, либо в Хельсинки. "
но хомячков и хохлотроллей разорвёт в любом случае.
banyi1 27 июня 2018 | 18:45
olegleon: Я надеялся в Киеве )))
kapitonovih_36 27 июня 2018 | 18:46
треск разорванных каклятских пуканов уже накрыл всю усраину...
gordy 27 июня 2018 | 19:05
"Дату саммита в Кремле собираются назвать только завтра."
Сначала Трамп прочирикает в Твиттере?
testmeter 27 июня 2018 | 18:50
olegleon: "хомячков и хохлотроллей разорвёт в любом случае" ///
Конечно, уржаться можно будет от вида лысогнома, вздрючиваемого рыжыим чмом. Картина та еще :-)
olegleon 27 июня 2018 | 19:01
testmeter: тебя уже рвать начинает?! так ты немного подожди и Трамп расскажет вам о вашем будущем
testmeter 27 июня 2018 | 19:19
olegleon: Думешь Володья будет Дональду Рюриковичу о гиперзвуковых ракетах с непредсказуемой траекторией рассказывать или рыжий ему что-нибудь свое расскажет?
pravdatut 27 июня 2018 | 18:53
Портянычи, тренируйтесь.
serg2171 27 июня 2018 | 19:18
Сначала Вова отпустит на волю режиссера... Потом встреча