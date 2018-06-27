В Москве скончался восьмидесятисемилетний математик и лингвист, профессор МГУ Владимир Успенский
В Москве после продолжительной болезни скончался восьмидесятисемилетний математик и лингвист, профессор МГУ Владимир Успенский.
За научно-популярную книгу «Апология математики» Успенский в 2010 году получил премию «Просветитель в области естественных и точных наук».
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sasass 27 июня 2018 | 19:08
Все науки в России вот так кончаются....