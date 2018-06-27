Путин вручил госнаграды деятелям науки, культуры, спортсменам, работником здравоохранения и сельского хозяйства

Владимир Путин сегодня вручил госнаграды деятелям науки, культуры, спортсменам, работником здравоохранения и сельского хозяйства. Орден за заслуги перед отечеством первой степени получил, в частности, артист Владимир Этуш. Орденом Александра Невского награжден гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев.

Иосиф Кобзон получил знак отличия «За благодеяния». Он поблагодарил Владимира Путина не только за награду, но и за все, что «он делает для России».

Информационное агентство ТАСС речь Кобзона охарактеризовала как «жизненную мудрость», которой певец и депутат Госдумы поделился с участниками церемонии.