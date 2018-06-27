Путин вручил госнаграды деятелям науки, культуры, спортсменам, работником здравоохранения и сельского хозяйства
Владимир Путин сегодня вручил госнаграды деятелям науки, культуры, спортсменам, работником здравоохранения и сельского хозяйства. Орден за заслуги перед отечеством первой степени получил, в частности, артист Владимир Этуш. Орденом Александра Невского награжден гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев.
Иосиф Кобзон получил знак отличия «За благодеяния». Он поблагодарил Владимира Путина не только за награду, но и за все, что «он делает для России».
Информационное агентство ТАСС речь Кобзона охарактеризовала как «жизненную мудрость», которой певец и депутат Госдумы поделился с участниками церемонии.
Комментарии3
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ura_123 27 июня 2018 | 18:30
Группа "Пятница", песня "Вечно жить", один в один про это.
ura_123 27 июня 2018 | 18:48
ura_123: Фу,какая мерзость,преданность королю...(с)
sasass 27 июня 2018 | 19:06
На примере Этуша видно , как в России награды даются...