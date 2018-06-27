Экс-губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в Рязань

Как только станет известно, в какой именно колонии он будет отбывать наказание, супруга осужденного и его адвокаты отправятся в Рязань. Об этом РБК рассказала сама Екатерина Белых.

Никита Белых признан виновным в получении взятки и осужден на восемь лет колонии строгого режима.