Экс-губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в Рязань
Как только станет известно, в какой именно колонии он будет отбывать наказание, супруга осужденного и его адвокаты отправятся в Рязань. Об этом РБК рассказала сама Екатерина Белых.
Никита Белых признан виновным в получении взятки и осужден на восемь лет колонии строгого режима.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
fresh_breeze 27 июня 2018 | 18:36
"Не тот счастлив у кого много добра, а тот, у кого жена верна." ©
Дадин мог бы это подтвердить, его наречённая тут тоже много отметилась, пока он пребывал за казённый счёт.
Но потом, когда он вышел, оказалось (так пишет Википедия), что, следуя этой присказке, назвать себя счастливым Дадин, увы, не может.
Посмотрим, как будет с этим у Белых.