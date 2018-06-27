Сейм Польши проголосовал за отмену уголовной ответственности за публичные обвинения поляков в причастности к Холокосту

Польский сейм проголосовал за отмену уголовной ответственности за публичные обвинения поляков в причастности к Холокосту. Таким образом, поддержаны изменения, предложенные правительством.

Сегодняшнее решения сейма Польши не означает, что власти страны перестанут бороться за историческую правду, — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Премьер-министр Польши, кстати, отметил, что поправки, внесенные в спорный закон, не затрагивают положений, которые касаются запрета бандеровской идеологии.

Предыдущую редакцию закона президент Польши Анджей Дуда подписал в феврале. Документ сейчас находится на рассмотрении в Конституционном суде страны. Стоит отметить, что по принятому закону в Польше пока не возбудили ни одного дела.

О недовольстве принятым в Польше законом ранее говорил лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Польский парламент поступил правильно, однако это не может полностью исправить ситуацию, — сказал «Эху» депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев. Владимир Арьев не понимает, зачем нужен был закон, если главы стран уже официально извинялись друг перед другом за события тех лет.

Методы борьбы за историческую правду, которые раньше предлагала Польша, не работают, — сказал в эфире «Эха Москвы» историк Никита Петров.