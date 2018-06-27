В центре Москвы горит кровля торгового центра «Атриум»

«Идет эвакуация. Из здания выведено около 500 человек», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что возгорание возникло в районе соединения центральной колонны торгового центра с крышей.

По зданию расползается дым. Площадь пожара устанавливается.

ТЦ «Атриум» расположен рядом с Курским вокзалом.

Туда, по информации источника, направлены пожарные.