В центре Москвы горит кровля торгового центра «Атриум»
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«Идет эвакуация. Из здания выведено около 500 человек», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что возгорание возникло в районе соединения центральной колонны торгового центра с крышей.
По зданию расползается дым. Площадь пожара устанавливается.
ТЦ «Атриум» расположен рядом с Курским вокзалом.
Туда, по информации источника, направлены пожарные.
Комментарии1
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olegleon 27 июня 2018 | 18:05
" Туда, по информации источника, направлены пожарные. "
а вдруг источник ошибается и пожарные на пожар не едут?!