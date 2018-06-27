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18:00, 27 июня 2018

В центре Москвы горит кровля торгового центра «Атриум»

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+ В Москве горит кровля торгового центра «Атриум» В Москве горит кровля торгового центра «Атриум» Эвакуировано порядка 500 человек…

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Kпожары, москва, новости, события
Порядка 500 человек эвакуировано из  Торгового центра «Атриум» в  Москве из-за возникшего пожара, сообщил «Интерфаксу» в  среду информированный источник.

«Идет эвакуация. Из  здания выведено около 500 человек», — сказал собеседник агентства.

Он  пояснил, что возгорание возникло в районе соединения центральной колонны торгового центра с  крышей.

По  зданию расползается дым. Площадь пожара устанавливается.

ТЦ  «Атриум» расположен рядом с  Курским вокзалом.

Туда, по информации источника, направлены пожарные.

Комментарии

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olegleon 27 июня 2018 | 18:05

" Туда, по информации источника, направлены пожарные. "

а вдруг источник ошибается и пожарные на пожар не едут?!

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