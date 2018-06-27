Власти Чечни отвергают обвинения в причастности к провалу сборной Египта на Чемпионате мира по футболу
Как сказал агентству ТАСС глава республики Рамзан Кадыров, никаких замечаний от гостей они не получали. Они лишь выражали благодарность и восхищение. Кадыров также напомнил, что несколько дней назад появились сообщения, будто нападающий египтян Мохамед Салах хочет уйти из сборной, обвинив руководство республики в том, что оно его использовало в политических целях. Кадыров назвал это сплетнями своих недоброжелателей.
Сегодня стало известно, что несколько депутатов парламента Египта начали расследование причин поражения сборной на первенстве. Среди прочего комиссия хочет изучить вопрос, почему команду разместили в Чечне, вдали от стадионов, на которых она выступала.
Комментарии10
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neprostotak 27 июня 2018 | 17:42
«Сегодня стало известно, что несколько депутатов парламента Египта начали расследование причин поражения сборной на первенстве.»
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Шо такое? Пуйло мало денег заслало. Не хватило с «несколькими» депутатами поделиться, чтобы слив на ЧМ2018 тихо прошел?
honduras_na_colime 27 июня 2018 | 17:46
С этим тоже всё понятно.
Договориться с саудовским руководством кремляди сумели, и принцы свою сборную легко настроили на нужный результат.
С фараонами на уровне правителей или футбольного начальства тоже договорились, но Салах зарабатывает за рубежом и является мультимиллионером, его купить или нагнуть не так просто.
Потому и поселили фараонов в средневековом анклаве, поручив Окадэмику обработку Салаха.
Но шила в мешке не утаишь, и история получит своё развитие - скандал может получиться на уровне мочеолимпиадного.
Ну, как-то так.
archibald_dandy_esquire 27 июня 2018 | 17:50
honduras_na_colime:
- а что он сказал?..
- он сказал, что если вы не проиграете, то они вас зарэжуть... шутка...
polsan 27 июня 2018 | 17:59
honduras_na_colime: шила в мешке не утаишь, но если выдвинутые обвинения имеют под собой почву, то это уже не шило! )) Об этом же должны как минимум, знать все игроки команды, которые в тот день играли. Уж какое там шило, скорее как минимум человек 12-15 должны были знать наверняка, как играть! ) Посмотрим....
vilingrad 27 июня 2018 | 17:44
Салаху шепнули, что такое кадыров.
srk2658lu 27 июня 2018 | 17:51
нет дыма без огня....
blahovdav 27 июня 2018 | 17:56
Сало в еду подмешивали??? Хотя жирный басмач просто хочет казаться более значимым и бабл с плешивого снять...
naxal3333 27 июня 2018 | 18:01
Забавно смотреть как пехотинцы Нетаньяху по любому поводу и без повода дружно набрасываются на пехотинца Путина!
jamba 27 июня 2018 | 18:06
Почему разместили в Чечне? Блин, за Рамзанка заказал, вот и все;))) абсолютно "пацанская" история)
countzero 27 июня 2018 | 18:07
Кадыров явно берет пример с Путина. У того в обычае накинуться на мальчонку, затискать и измусолить живот поцелуями. Кадыров же накинулся на бедолагу Салаха, затискал, насильно всучил ему медальку, и пока тот не успел опомниться, еще и почетное гражданство Чечни в придачу. Знаменитого футболиста к такому жизнь явно не готовила!