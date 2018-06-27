Власти Чечни отвергают обвинения в причастности к провалу сборной Египта на Чемпионате мира по футболу

Как сказал агентству ТАСС глава республики Рамзан Кадыров, никаких замечаний от гостей они не получали. Они лишь выражали благодарность и восхищение. Кадыров также напомнил, что несколько дней назад появились сообщения, будто нападающий египтян Мохамед Салах хочет уйти из сборной, обвинив руководство республики в том, что оно его использовало в политических целях. Кадыров назвал это сплетнями своих недоброжелателей.

Сегодня стало известно, что несколько депутатов парламента Египта начали расследование причин поражения сборной на первенстве. Среди прочего комиссия хочет изучить вопрос, почему команду разместили в Чечне, вдали от стадионов, на которых она выступала.