Два матча заключительного тура группового этапа ЧМ проходят в эти минуты в Екатеринбурге и Казани

Два матча заключительного тура группового этапа Чемпионата мира по футболу проходят в эти минуты в Екатеринбурге и Казани. Идет первый тайм. В уральской столице играют шведы и мексиканцы. Здесь пока ничья, 0:0. В Казани на игре сборных Германии и Южной Кореи также ни одна из команд пока не смогла открыть счет.