В Кремле обещают завтра назвать дату встречи президентов России и США.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом пройдут в третьей стране. Причем, сначала встреча пройдет в формате беседы с глазу на глаз, а дальше основная часть переговоров займет несколько часов.

Сегодня с Путиным встретился советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Одна из тем переговоров как раз касалась предстоящего саммита двух лидеров.