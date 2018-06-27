В Кремле обещают завтра назвать дату встречи президентов России и США
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом пройдут в третьей стране. Причем, сначала встреча пройдет в формате беседы с глазу на глаз, а дальше основная часть переговоров займет несколько часов.
Сегодня с Путиным встретился советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Одна из тем переговоров как раз касалась предстоящего саммита двух лидеров.
Комментарии10
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dorin1987 27 июня 2018 | 17:35
Можно только поздравить царька РФ - наконец-то выклянчил повод сфоткаться с Трампом под камеру.
olegleon 27 июня 2018 | 17:45
dorin1987: и не платил при этом 400 тысяч за право сфоткаться. "Украина не Россия"
shlevet 27 июня 2018 | 17:57
dorin1987: Майданашка, ты бы порадовался бы лучше, что в твоей европейской стране националисты избили футбольный мяч, протестуя против ЧМ-2018.
Так держать, хохлы!
tag188 27 июня 2018 | 17:37
Не забудьте сказать, что встреча по инициативе американской стороны, и Трамп просто умолял о ней, и величайший геополитик планеты милостливо согласился.
archibald_dandy_esquire 27 июня 2018 | 17:43
tag188:
"...сначала встреча пройдет в формате беседы с глазу на глаз..."
володя так долго ждал дональда, что с досады выучил американский английский? ну, хотя бы на уровне мудко?
vilingrad 27 июня 2018 | 17:42
обещают завтра назвать "
Ну, как из Вашингтона чекистам сообщат...
shlevet 27 июня 2018 | 17:52
Третья страна - Северная Корея ?
vlabumur 27 июня 2018 | 17:56
В Кремле обещают
++++++++++++++++++++++++
«Обещанного три года ждут»
jetsam 27 июня 2018 | 18:00
а пока они даты обсуждают:
https://meduza.io/shapito/2018/06/27/tass-vypustil-kolonku-pochemu-vazhno-nauchitsya-gotovit-edu-iz-ob-edkov-no-potom-izmenil-zagolovok
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Информагентство ТАСС изменило заголовок колонки телеведущей Елены Чекаловой
после того, как на него обратили внимание пользователи соцсетей.
В оригинальной версии материала заголовок был таким:
«Битва за еду: почему важно научиться готовить еду из объедков».
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вот так. а то даты..даты...даты...
zolingen 27 июня 2018 | 18:02
В Кремле обещают завтра назвать дату встречи президентов России и США.
Интересно, эта дата будет при нынешнем самоизбраннике или уже при нормальном?