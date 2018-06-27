Слабунова допускает, что Митрохина могут исключить из «Яблока»

Лидера московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина могут исключить из партии. Этого не исключила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель «Яблока» Эмилия Слабунова.

«Это решают коллегиальные органы, а не председатель партии. Я переживаю за Митрохина и очень жалею, что он пошел на все эти действия. Но партия со своими коллегиальными органами определится в оценке его поступков», — подчеркнула она.

Э.Слабунова считает, что действия Митрохина нанесли «Яблоку» «очень серьезный политический ущерб». «Он оскорбил всю партию в целом, назвав выбранные партией органы «олигархией», «кликой» и другими неправильными словами. Поэтому если вопрос будет поставлен и будет приниматься решение, я соответствующим образом проголосую», — отметила она.

При этом Э.Слабунова сообщила, что вопрос об исключении Митрохина из «Яблока» пока никто не ставил, и сейчас трудно сказать, когда будет принято какое-либо решение. «Я лично не собираюсь этого делать. Есть московская организация, которая способна сама дать оценку действиям своего руководителя. Кроме того, все зависит от шагов, которые сделает сам Митрохин. Сегодня будет третий этап конференции, где он может кардинально изменить ситуацию», — подчеркнула председатель «Яблока».

На вопрос о том, рискует ли партия в связи со сложившейся ситуацией остаться за бортом на предстоящих выборах мэра столицы, Э.Слабунова ответила, что ответственность за это лежит исключительно на московской организации. «Она решает, будет участвовать партия в этих выборах или нет», — заключила лидер «Яблока».