Слабунова допускает, что Митрохина могут исключить из «Яблока»
Лидера московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина могут исключить из партии. Этого не исключила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель «Яблока» Эмилия Слабунова.
«Это решают коллегиальные органы, а не председатель партии. Я переживаю за Митрохина и очень жалею, что он пошел на все эти действия. Но партия со своими коллегиальными органами определится в оценке его поступков», — подчеркнула она.
Э.Слабунова считает, что действия Митрохина нанесли «Яблоку» «очень серьезный политический ущерб». «Он оскорбил всю партию в целом, назвав выбранные партией органы «олигархией», «кликой» и другими неправильными словами. Поэтому если вопрос будет поставлен и будет приниматься решение, я соответствующим образом проголосую», — отметила она.
При этом Э.Слабунова сообщила, что вопрос об исключении Митрохина из «Яблока» пока никто не ставил, и сейчас трудно сказать, когда будет принято какое-либо решение. «Я лично не собираюсь этого делать. Есть московская организация, которая способна сама дать оценку действиям своего руководителя. Кроме того, все зависит от шагов, которые сделает сам Митрохин. Сегодня будет третий этап конференции, где он может кардинально изменить ситуацию», — подчеркнула председатель «Яблока».
На вопрос о том, рискует ли партия в связи со сложившейся ситуацией остаться за бортом на предстоящих выборах мэра столицы, Э.Слабунова ответила, что ответственность за это лежит исключительно на московской организации. «Она решает, будет участвовать партия в этих выборах или нет», — заключила лидер «Яблока».
Комментарии11
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shlevet 27 июня 2018 | 17:27
Интересно, Ветер перемен, тьфу ты, "Партия перемен" возьмет его к себе?
jetsam 27 июня 2018 | 17:41
слабунова боится дать слабину...
митрохин стал яблочным навальным и пошел против
пожизненного белого пиджака...
ну а как решают "коллегиальные органы" в рф - хорошо известно.
pablomorozoff 27 июня 2018 | 17:46
jetsam: скорее Митрохин стал яблочным Путиным. Он не регистрировал в партии людей и всячески вытравлял конкуренцию в московском отделении. И кстати да, Навальный из яблока. Он был замом Митрохина и руководителем аппарат московского яблока
apels 27 июня 2018 | 17:44
Уже казалось что никакой урон Яблоку нанести нельзя. Но тут появился Митрохин :)
vinokur 27 июня 2018 | 18:02
apels: Избрав Слабунову, по Митрохину не плачут.
proxozhij 27 июня 2018 | 17:45
Как уже надоели эти присосавшиеся к Кремлю имитаторы оппозиции.
oneoretwo 27 июня 2018 | 17:52
...вот именно этим сухофрукты яблочные все время и занимаются - срутся между собою за близость к потоку из кремля...
motooppic 27 июня 2018 | 17:52
эту шарашкину контору под названием Яблоко надо давно разогнать сса*ыми тряпками! И тогда демократия восторжествует!
kara 27 июня 2018 | 17:52
Все правильно Митрохин сказал!
Если Митрохинбудет под крылом ЕР, то он будет ещё более эффективен.
sempai 27 июня 2018 | 17:56
Эти из " Яблока " хотят и из господина Митрохина сделать писателя - публициста...Самостоятельность, решительность и честность не приветствуются в этой партии...Им неоходимо действовать только так, как согласовано в Кремле...
bja_1950 27 июня 2018 | 18:07
Слабомозгова.