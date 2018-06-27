Участники встречи Организации по запрещению химического оружия поддержали британский проект изменения мандата

Речь идет о том, чтобы дать международной структуре полномочия определять виновных в применении химического оружия. По словам постпреда Великобритании Петера Уилсона, за расширение мандата выступили 82 страны, 24 были против.

Ранее с критикой такой инициативы выступала Россия. Лондон объяснял свою инициативу инцидентами с применением химического оружия в Сирии, а также недавним покушением в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.