Z Архив новостей новости
5 17 6 1849
17:14, 27 июня 2018

Участники встречи Организации по запрещению химического оружия поддержали британский проект изменения мандата

Речь идет о том, чтобы дать международной структуре полномочия определять виновных в применении химического оружия. По словам постпреда Великобритании Петера Уилсона, за расширение мандата выступили 82 страны, 24 были против.
Ранее с критикой такой инициативы выступала Россия. Лондон объяснял свою инициативу инцидентами с применением химического оружия в Сирии, а также недавним покушением в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

shlevet 27 июня 2018 | 17:17

//..определять виновных...//
И "по закону военного времени" их ...

kompricikos 27 июня 2018 | 17:19

shlevet: баба яга всегда против

splin2 27 июня 2018 | 17:33

kompricikos: баба яга радовалась, что ОЗХО не опрелелила производителя "Новичка"
А это раньше и не входило в обязанность этой организации.
Теперь входит.

podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 17:44

Обвинить по закону Россию не получилось. Но англичане не сдаются и переписывают закон под себя.

vlabumur 27 июня 2018 | 18:07

podpindosov_net_01:
Так потому что Россия ноль,
Что она может предложить миру атомную бомбу?
Нефть и газ?

ВСЁ!


(комментарий скрыт)

andy116k 27 июня 2018 | 17:56

shlevet: Томогавками.

stalinator 27 июня 2018 | 17:18

Ранее с критикой такой инициативы выступала Россия. Лондон объяснял свою инициативу инцидентами с применением химического оружия в Сирии, а также недавним покушением в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Само-собой. Это ведь так здорово самим оформить применение оружия,самим же расследовать и самим же назначить виновных. Сказка.
Исполнитель-судья-исполнитель приговора=все в одном лице.Удобно. Это даже не сталинская тройка. Да.Адвокат не предполагается(не Дик).

recobra 27 июня 2018 | 17:21

Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных". Петиция направлена на освобождение российских граждан, оказавшихся в неволе в Украине
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition

detul 27 июня 2018 | 17:24

Бастрыкин оказался настоящим демократом !!! А кто-то тут рассказывал о его неправоте. Почему молчат корреспонденты Новой Газеты ?

eduard53 27 июня 2018 | 17:29

Ясен пень, кагэбандитской кремляди хотелось бы, чтоб, невзирая ни на какие неопровержимые аргументы-доводы-мнения специалистов всего мира в области хим.оружия, обвинять её бело-пушистую мог бы только Совбез ООН, где у неё
есть железный лом - "вето" ...

detul 27 июня 2018 | 17:46

eduard53: Как это характерно для лжецов, мешать в одну кучу серое и сладкое …. аргументы-доводы в одной куче, мнения в другой. … Мнений по поводу Боинга, химатак в Сирии, войск России в Украине - навалом, доказательств нет. … А "лом" есть не только у России, но и еще у четырех государств, и применяют "лом" эти государства гораздо активнее России.

spitac 27 июня 2018 | 18:07

detul: "А "лом" есть не только у России, но и еще у четырех государств, и применяют "лом" эти государства гораздо активнее России."

Я понимаю, ты за отмену права вето как такового?

(комментарий скрыт)

andy116k 27 июня 2018 | 17:58

eduard53: Неопровержимые мнения...ни одной CNN

seryj_wolk 27 июня 2018 | 17:31

Такова участь изгоя-рфии. Никакого реального влияния в мире она не имеет. Когда утратит свое место в Совбезе, станет чем-то вроде Пакистана, а то и Бурунди.

jetsam 27 июня 2018 | 17:47

seryj_wolk: про пакаистан вы загнули. там населения на две рф и, даже, ярдная индия его боится...
бурунди и вольта (причем, нижняя только) - вот аналоги рф.

sasha2011 27 июня 2018 | 18:02

seryj_wolk:
Даааа. ПОТЕНЦИАЛЬНО самая богатая и могучая страна из-за того, что никак не может дать себе ладу, постепенно превращается в ИМПОТЕН.........

timwlad75 27 июня 2018 | 18:04

Участники встречи Организации по запрещению химического оружия поддержали британский проект изменения мандата
Речь идет о том, чтобы дать международной структуре полномочия определять виновных в применении химического оружия. По словам постпреда Великобритании Петера Уилсона, за расширение мандата выступили 82 страны, 24 были против.
-------------------------------
Ну теперь все будут накачивать мускулы и набирать компромата на всех.
И так,Великобритания и США начали войну всех против всех.И чтобы не горе было побеждённых все начнут террористическую войну всех против всех и не признавать никаких международных правил и законов.
Холуи запада быстро перейдут к партизанской войне против своих же хозяев.
И так получит распространение ядерные и ракетные технологии.
Раздел мира на Сторонников Гитлера и Сталина .
Мигранты которые придут из стран где англосаксы и их холуи найдут применение химического оружия сожрут Евросоюз и США .
Никто уступать не будет так как все кушать хотят.
И людям насрать будет при этом кто кого и сколько отравил.
Блин,ну тупая эти Великобритания. Никогда не берут в расчёт волны мигрантов,теневую экономику и мафию ,И продажность всех.

Самое обсуждаемое

Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Да отпустите вы Сенцова! А потом ее вдруг раз — и отпустили. И уже через неделю Надежда Савченко исчезла из нашей памяти. Отпустите Сенцова, придумайте что-нибудь – и через неделю все забудут и про него тоже…

5 115 6 26624 20.06
Kполитика, общество, мнения, сенцов
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…

5 161 6 15231 21.06
Kсша, израиль, политика, права, общество, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…

5 119 6 12637 24.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа! Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...

5 136 6 15178 22.06
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Празднование 70-летия совпало не только с кровопролитием…

5 59 6 6812 25.06
8читать ;смотреть
Kвидео, израиль, история, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…

5 203 6 24071 23.06
8читать ;смотреть
Kобщество, школа, видео, путин, события
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 115 6 13672 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…

5 166 6 20073 26.06
Kукраина, примаков, политика, документы, события
Новости

В Москве проходят переговоры Сергея Лаврова и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Журналисты на встречу не допущены…

5 40 6 5466
Блоги

Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…

5 197 6 28590 22.06
Kсенцов, тюрьмы, политика, украина, рф, мнения
Блоги

Открытый список

«Мы защищали себя от расстрела»: история Алексея Александрова Военный трибунал вынес Александрову приговор за «измену Родине» и «антисоветскую агитацию» — 10 лет лагерей…

5 54 6 7974 25.06
Kистория, репрессии, общество, события
Блоги

Алтарь Победы Только в России та война является стратегическим ресурсом актуальной политической пропаганды; источником морального капитала, «легитимизирующего» право государства на внешнюю и внутреннюю агрессию…

5 59 6 8745 22.06
Kистория, вторая мировая, политика, власть, общество, рф, мнения
Голосование
Чувствуете ли вы себя ограбленным из-за решения повысить пенсионный возраст?
5 50 6 7537 22.06
Новости

Дания может заблокировать строительство газопровода Северный поток-2 Об этом объявил премьер-министр страны…

5 79 6 12458
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

150 лет одиночества от Людмилы Улицкой Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..

5 130 6 21039 26.06
Kобщество, улицкая, мнения
Блоги

Игорь Иртеньев поэт

Банный месяц Три дня назад я был на месяц заблокирован по коллективной жалобе сплоченной группы поддержки блогера Аркадия Бабченко…

5 435 6 69693 21.06
Kбабченко, рф, власть, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Дания планирует задержать реализацию «Северного потока-2» Как заявил глава датского правительства Ларс Люкке Расмуссен, соответствующие проекты резолюций поступили в парламент…

5 41 6 28682
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть впервые так откровенно и нагло откусила очень большой кусок мяса от так называемого народа, при этом так откровенно облизнулась, прямо в глаза глядя, рыгнула…

5 67 6 146246 20.06
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Чувствуете ли вы себя ограбленным из-за решения повысить пенсионный возраст?
5 50 6 7537 22.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Разгром путинского футбола Всё, Путин, пора от футбола возвращаться к пенсионному ограблению. Манёвр не удался. Народ ждёт ответа — что с его деньгами? Насколько вы хотите его обокрасть?..

5 377 6 403928 25.06
Kфутбол, чм-2018, общество, путин, пенсии, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Избиратель – это хорошо известно в Кремле – утрется. Пенсионер всегда утрется, потому что то, что нам социологи сказали, что на 5% упал рейтинг Путина из-за пенсионной реформы. Да это ерунда…

5 98 6 122000 23.06
#слушать 45:07 8читать ;смотреть $скачать 10.3 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7079813
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3547184

Сегодня в эфире