Участники встречи Организации по запрещению химического оружия поддержали британский проект изменения мандата
Речь идет о том, чтобы дать международной структуре полномочия определять виновных в применении химического оружия. По словам постпреда Великобритании Петера Уилсона, за расширение мандата выступили 82 страны, 24 были против.
Ранее с критикой такой инициативы выступала Россия. Лондон объяснял свою инициативу инцидентами с применением химического оружия в Сирии, а также недавним покушением в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
Комментарии17
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shlevet 27 июня 2018 | 17:17
//..определять виновных...//
И "по закону военного времени" их ...
kompricikos 27 июня 2018 | 17:19
shlevet: баба яга всегда против
splin2 27 июня 2018 | 17:33
kompricikos: баба яга радовалась, что ОЗХО не опрелелила производителя "Новичка"
А это раньше и не входило в обязанность этой организации.
Теперь входит.
podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 17:44
Обвинить по закону Россию не получилось. Но англичане не сдаются и переписывают закон под себя.
vlabumur 27 июня 2018 | 18:07
podpindosov_net_01:
Так потому что Россия ноль,
Что она может предложить миру атомную бомбу?
Нефть и газ?
ВСЁ!
andy116k 27 июня 2018 | 17:56
shlevet: Томогавками.
stalinator 27 июня 2018 | 17:18
Ранее с критикой такой инициативы выступала Россия. Лондон объяснял свою инициативу инцидентами с применением химического оружия в Сирии, а также недавним покушением в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
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Само-собой. Это ведь так здорово самим оформить применение оружия,самим же расследовать и самим же назначить виновных. Сказка.
Исполнитель-судья-исполнитель приговора=все в одном лице.Удобно. Это даже не сталинская тройка. Да.Адвокат не предполагается(не Дик).
recobra 27 июня 2018 | 17:21
Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных". Петиция направлена на освобождение российских граждан, оказавшихся в неволе в Украине
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
detul 27 июня 2018 | 17:24
Бастрыкин оказался настоящим демократом !!! А кто-то тут рассказывал о его неправоте. Почему молчат корреспонденты Новой Газеты ?
eduard53 27 июня 2018 | 17:29
Ясен пень, кагэбандитской кремляди хотелось бы, чтоб, невзирая ни на какие неопровержимые аргументы-доводы-мнения специалистов всего мира в области хим.оружия, обвинять её бело-пушистую мог бы только Совбез ООН, где у неё
есть железный лом - "вето" ...
detul 27 июня 2018 | 17:46
eduard53: Как это характерно для лжецов, мешать в одну кучу серое и сладкое …. аргументы-доводы в одной куче, мнения в другой. … Мнений по поводу Боинга, химатак в Сирии, войск России в Украине - навалом, доказательств нет. … А "лом" есть не только у России, но и еще у четырех государств, и применяют "лом" эти государства гораздо активнее России.
spitac 27 июня 2018 | 18:07
detul: "А "лом" есть не только у России, но и еще у четырех государств, и применяют "лом" эти государства гораздо активнее России."
Я понимаю, ты за отмену права вето как такового?
andy116k 27 июня 2018 | 17:58
eduard53: Неопровержимые мнения...ни одной CNN
seryj_wolk 27 июня 2018 | 17:31
Такова участь изгоя-рфии. Никакого реального влияния в мире она не имеет. Когда утратит свое место в Совбезе, станет чем-то вроде Пакистана, а то и Бурунди.
jetsam 27 июня 2018 | 17:47
seryj_wolk: про пакаистан вы загнули. там населения на две рф и, даже, ярдная индия его боится...
бурунди и вольта (причем, нижняя только) - вот аналоги рф.
sasha2011 27 июня 2018 | 18:02
seryj_wolk:
Даааа. ПОТЕНЦИАЛЬНО самая богатая и могучая страна из-за того, что никак не может дать себе ладу, постепенно превращается в ИМПОТЕН.........
timwlad75 27 июня 2018 | 18:04
Участники встречи Организации по запрещению химического оружия поддержали британский проект изменения мандата
Речь идет о том, чтобы дать международной структуре полномочия определять виновных в применении химического оружия. По словам постпреда Великобритании Петера Уилсона, за расширение мандата выступили 82 страны, 24 были против.
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Ну теперь все будут накачивать мускулы и набирать компромата на всех.
И так,Великобритания и США начали войну всех против всех.И чтобы не горе было побеждённых все начнут террористическую войну всех против всех и не признавать никаких международных правил и законов.
Холуи запада быстро перейдут к партизанской войне против своих же хозяев.
И так получит распространение ядерные и ракетные технологии.
Раздел мира на Сторонников Гитлера и Сталина .
Мигранты которые придут из стран где англосаксы и их холуи найдут применение химического оружия сожрут Евросоюз и США .
Никто уступать не будет так как все кушать хотят.
И людям насрать будет при этом кто кого и сколько отравил.
Блин,ну тупая эти Великобритания. Никогда не берут в расчёт волны мигрантов,теневую экономику и мафию ,И продажность всех.