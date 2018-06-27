/Адвокат Григория Родченкова опровергает слухи о попытке самоубийства своего подзащитного/

Как сказал «Новой газете» юрист Джим Уолден, Родченков здоров, счастлив и продолжает плодотворно работать с антидопинговыми и правоохранительными органами для дальнейшего выявления коррупции в России. Он также добавил, что Москва не оставляет попыток дискредитировать экс-главу антидопинговой лаборатории.

Слухи о том, что Родченков якобы попытался совершить самоубийство появились в российских СМИ со ссылкой на сайт телеканала RT. Телеканал утверждал, что информацию об этом им передал член координационного совета движения «Антимайдан» Александр Ионов. При этом Ионов почти дословно повторял сообщение, которое еще несколько дней назад появилось на сайте фальшивых новостей «Панорама».