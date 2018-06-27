Адвокат Григория Родченкова опровергает слухи о попытке самоубийства своего подзащитного
Как сказал «Новой газете» юрист Джим Уолден, Родченков здоров, счастлив и продолжает плодотворно работать с антидопинговыми и правоохранительными органами для дальнейшего выявления коррупции в России. Он также добавил, что Москва не оставляет попыток дискредитировать экс-главу антидопинговой лаборатории.
Слухи о том, что Родченков якобы попытался совершить самоубийство появились в российских СМИ со ссылкой на сайт телеканала RT. Телеканал утверждал, что информацию об этом им передал член координационного совета движения «Антимайдан» Александр Ионов. При этом Ионов почти дословно повторял сообщение, которое еще несколько дней назад появилось на сайте фальшивых новостей «Панорама».
Комментарии14
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shlevet 27 июня 2018 | 17:19
Печальна участь предателей, как-бы далеко они не находились от бывшей родины.
Тем кому повезло - нашли лишь забвение
podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 17:37
/Адвокат Григория Родченкова опровергает слухи о попытке самоубийства своего подзащитного/
Ложь уже давно стала смыслом всего существования западных ценностей.
neprostotak 27 июня 2018 | 17:27
«со ссылкой на сайт телеканала RT.»
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Бабушки под подъездами гораздо более правдивы чем FakeToday! Хотя . . . это в Украине бабушки под подъездами сидят, в рашке все бабушки в основном по мусоркам чего поклевать ищут.
podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 17:33
neprostotak: Пенсия у бабушек Украины в четыре раза меньше, чем у бабушек из России.
neprostotak 27 июня 2018 | 17:38
podpindosov_net_01: «Пенсия у бабушек Украины в четыре раза меньше, чем у бабушек из России.»
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Ой. А чего ж тогда бабушки в рашке по мусаркам шарятся? Хобби такое на старости? Аль ищут чаво?
podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 17:49
neprostotak: Хохлобот, ты сам их видел или на цензоре мемасики смотрел?
archibald_dandy_esquire 27 июня 2018 | 17:39
podpindosov_net_01: " Пенсия у бабушек Украины в четыре раза меньше, чем у бабушек из России. "
но живут бабушки Украины в 4 раза лучше, потому что у бабушек России отнимают пенсию дебильные внуки и безработные сыновья бабушек России, иногда нанося бабушкам России побои, несовместимые с жизнью
andreyoo 27 июня 2018 | 17:44
archibald_dandy_esquire: потому что у бабушек России отнимают пенсию дебильные внуки и безработные сыновья бабушек России,...
--- А у украинских бабушек ни внуки, ни сыновья ничего не забирают, потому как работают в России и не успевают.
podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 17:51
archibald_dandy_esquire: /потому что у бабушек России отнимают пенсию дебильные внуки и безработные сыновья бабушек России/
Хохлобот, давай, расскажи, чем правосеки по деревням занимаются.
sergo_25_26 27 июня 2018 | 17:43
podpindosov_net_01: Только купить можно в 4 раза больше на эту пенсию.
podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 17:55
sergo_25_26: И еще одна ложь. Для сравнения, киллограмм курицы 75 гривен на Украине, 110 рублей в России. Считаем по курсу и не звиздим, хохлоботики.
iskander1970 27 июня 2018 | 17:36
У моей мамы пенсия 17 тыс.Не знаю,много это или мало?По сравнению с Украиной наверно норм.,а по евро мерком наверно мало...
andreyoo 27 июня 2018 | 17:41
iskander1970: Не знаю,много это или мало?По сравнению с Украиной наверно норм.,а по евро мерком наверно мало...
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По сравнению с Украиной, я так понимаю, маловато конечно, но уже более-менее.
andreyoo 27 июня 2018 | 17:39
... и продолжает плодотворно работать с антидопинговыми и правоохранительными органами для дальнейшего выявления коррупции в России.
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Как интересно! Сколько лет Родченков уже там, сначала в Германии, потом в Штатах, а еще не все рассказал, продолжает "припоминать"?