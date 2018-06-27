Столичный блогер Анна Брэйн обвинила таксиста компании Убер в попытке изнасилования

По словам девушки, водитель нанес ей побои; в то же время она жалуется на давление со стороны полиции.

Брэйн утверждает, что водитель Убера Рамазан Магомедов в понедельник вечером завез ее в безлюдное место в районе метро «Шаболовская». В своем Фейсбуке блогер написала, что таксист заблокировал двери и, пытаясь изнасиловать, несколько раз ударил ее по лицу. Магомедова, по словам Брэйн, нашли по камерам видеонаблюдения, поскольку госномер автомобиля и номер телефона в Убере не стали предоставлять. При этом москвичка пишет, что ей угрожают уголовным делом за ложный донос. Брейн жалуется на то, что ее назвали наркоманкой и алкоголичкой, хотя, по ее словам все тесты показали отрицательный результат. Между тем телеграм-канал Mash, близкий к Life, передает, что в полиции сомневаются в версии блогера. Все дело в том, что, по словам самого водителя, как утверждает Mash, Брэйн села в машину сильно пьяной и начала курить в салоне. После нескольких предупреждений таксист высадил москвичку, приводит версию Магомедова телеграм-канал. Несмотря на это, аккаунт Магомедова заблокирован, а Анне Брэйн вернули деньги за поездку, сообщили в Убере.

В полиции подтвердили, что ведут расследование попытки изнасилования девушки, но лишь отметили, что дело передано в Следственный комитет.