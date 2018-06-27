Столичный блогер Анна Брэйн обвинила таксиста компании Убер в попытке изнасилования
По словам девушки, водитель нанес ей побои; в то же время она жалуется на давление со стороны полиции.
Брэйн утверждает, что водитель Убера Рамазан Магомедов в понедельник вечером завез ее в безлюдное место в районе метро «Шаболовская». В своем Фейсбуке блогер написала, что таксист заблокировал двери и, пытаясь изнасиловать, несколько раз ударил ее по лицу. Магомедова, по словам Брэйн, нашли по камерам видеонаблюдения, поскольку госномер автомобиля и номер телефона в Убере не стали предоставлять. При этом москвичка пишет, что ей угрожают уголовным делом за ложный донос. Брейн жалуется на то, что ее назвали наркоманкой и алкоголичкой, хотя, по ее словам все тесты показали отрицательный результат. Между тем телеграм-канал Mash, близкий к Life, передает, что в полиции сомневаются в версии блогера. Все дело в том, что, по словам самого водителя, как утверждает Mash, Брэйн села в машину сильно пьяной и начала курить в салоне. После нескольких предупреждений таксист высадил москвичку, приводит версию Магомедова телеграм-канал. Несмотря на это, аккаунт Магомедова заблокирован, а Анне Брэйн вернули деньги за поездку, сообщили в Убере.
В полиции подтвердили, что ведут расследование попытки изнасилования девушки, но лишь отметили, что дело передано в Следственный комитет.
Комментарии2
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shlevet 27 июня 2018 | 17:15
Таксист маньяк?
Надо думать сейчас найдутся те, к кому он приставал, но кто до сих пор - пока плотина не была сорвана, боялся об этом сообщить общественности
golfinder 27 июня 2018 | 17:29
Со всеми данными,камерами,с известным номером телефона,билинг и т.д - проще сразу приехать в отделение с балобокером и там её трах..ть. Наверное рейтинг стала терять, да ещё какой то такситишка не разрешает Самой курить в машине, да ещё наверное послал её как закупила. Вот и не стерпел такой обиды бегемот ,убежал за пирамиды и ревет , где менты где менты.