Сейм Польши проголосовал за отмену уголовного преследования за обвинения страны в Холокосте

Это не означает, что власти перестанут бороться за историческую правду, — сказал премер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы не отказываемся от своих намерений. Нам удалось реализовать больше, чем мы планировали. Мы способствовали повышению уровня осознанности по всему миру. Парадоксально, что самые острые положения об уголовной ответственности привели к такому количеству разногласий, что начали действовать контрпродуктивно»

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что целью этого закона была только защита доброго имени Польши.