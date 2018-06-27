Сейм Польши проголосовал за отмену уголовного преследования за обвинения страны в Холокосте
Это не означает, что власти перестанут бороться за историческую правду, — сказал премер-министр Матеуш Моравецкий.
«Мы не отказываемся от своих намерений. Нам удалось реализовать больше, чем мы планировали. Мы способствовали повышению уровня осознанности по всему миру. Парадоксально, что самые острые положения об уголовной ответственности привели к такому количеству разногласий, что начали действовать контрпродуктивно»
Матеуш Моравецкий подчеркнул, что целью этого закона была только защита доброго имени Польши.
Комментарии1
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com30 27 июня 2018 | 17:38
Моравецкий, явно не договаривает. Сейчас у власти в Польше правые, национал-популисты, уголовное преследование историков изучающих историю Польши во Второй Мировой Войне, было введено не для установления истины, а в запрещении изучать историю, была попытка как сейчас сделано в РФ навязать красивую ложь, за стабилизировать ее и запретить всем под страхом тюрьмы, опровергать эту ложь.