В Гааге началось голосование по британской инициативе о наделении ОЗХО правом определять виновных в химатках
В Гааге началось голосование по британской инициативе о наделении Организации по запрещению химического оружия правом определять виновных в химатках. Ранее на заседании отклонили все поправки к проекту, предложенные другими странами.
Ни одна из поправок к британскому предложению о расширении мандата ОЗХО не была принята на конференции, в которой принимают участие все страны-члены организации. Поправки Венесуэлы, Казахстана, Ирана, Белоруссии и Бурунди были направлены против того, чтобы предоставлять ОЗХО право определять, кто несет ответственность за химические инциденты. Россия придерживается такой же позиции – она выступила категорически против британской инициативы. Как подчеркнул глава российской делегации Георгий Каламанов, предложение Великобритании фактически присваивает организации часть полномочий Совета Безопасности ООН.
Появление проекта о расширении мандата Организации по запрещению химического оружия Лондон обосновал применением химоружия в Сирии. Вторая причина – обеспокоенность Британии в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Голосование по предложениям Великобритании должно было состояться еще накануне, однако его пришлось перенести на день после того, как Россия, Сирия и Иран отказались принять документ.
Комментарии1
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detul 27 июня 2018 | 17:17
Пора уже принять принципы работы демократа Бастрыкина !!! ОЗХО должно не только давать экспертные оценки, но и определять виновных.