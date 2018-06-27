В Гааге началось голосование по британской инициативе о наделении ОЗХО правом определять виновных в химатках

В Гааге началось голосование по британской инициативе о наделении Организации по запрещению химического оружия правом определять виновных в химатках. Ранее на заседании отклонили все поправки к проекту, предложенные другими странами.

Ни одна из поправок к британскому предложению о расширении мандата ОЗХО не была принята на конференции, в которой принимают участие все страны-члены организации. Поправки Венесуэлы, Казахстана, Ирана, Белоруссии и Бурунди были направлены против того, чтобы предоставлять ОЗХО право определять, кто несет ответственность за химические инциденты. Россия придерживается такой же позиции – она выступила категорически против британской инициативы. Как подчеркнул глава российской делегации Георгий Каламанов, предложение Великобритании фактически присваивает организации часть полномочий Совета Безопасности ООН.

Появление проекта о расширении мандата Организации по запрещению химического оружия Лондон обосновал применением химоружия в Сирии. Вторая причина – обеспокоенность Британии в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Голосование по предложениям Великобритании должно было состояться еще накануне, однако его пришлось перенести на день после того, как Россия, Сирия и Иран отказались принять документ.