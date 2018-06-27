Несколько минут назад в Казани и Екатеринбурге начались первые матчи игрового дня на чемпионате мира по футболу

В группе Ф все четыре команды сохраняют шансы на попадание в 1\8 финала.

Теоретически даже сборная Южной Кореи может выйти в плей-офф в случае если она крупно обыграет Германию, а Шведы в параллельном матче уступят Мексике. Вероятность этого совпадения конечно невелика, но и нулевой ее назвать нельзя. При этом раскладе чемпион мира команда Германии сложит свои полномочия. Вылететь может даже Мексика, которая после двух туров имеет уже шесть очков. Они не спасут при собственном поражении от скандинавов и победы немцев над Южной Кореей. Ничего невероятного в таком повороте событий нет. Все будет зависеть от разницы забитых и пропущенных мячей. Поскольку в этой группе ни одна команда в предыдущих турах не добилась солидного преимущества над соперником, один-два мяча могут решить дело.

Сборная Бразилии, которая вечером будет играть против Сербии тоже не обеспечила себе выход в 1/8 финала. в случае поражения от сербов бразильцы отправятся домой.