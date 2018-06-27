Известный российский путешественник Конюхов просит у Путина благословения на погружение в Марианскую впадину
Известный российский путешественник Федор Конюхов просит у Владимира Путина благословения на погружение в Марианскую впадину. Об этом он сказал на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Конюхов, который также является священником, получил от президента орден Почета. Он выразил надежду на то, что, цитата, «Россия сможет поставить флаг в самой глубокой точке нашей планеты».
Комментарии67
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payalnick 27 июня 2018 | 17:00
Вот откуда ноги растут!! Мой друг и годок Славик частенько погружается в запой. Вот в чем дело!
fikus74 27 июня 2018 | 17:01
у конюхова крыша поехала.
blahovdav 27 июня 2018 | 17:01
Странишка непуганных идиотов...Ты бы ,Федя, еще бы благословения у плшивого фюрерка на онанизьм пороил...Плохо, без бабы то? Вон горный хоть с Муськой...
vatarasha 27 июня 2018 | 17:02
Федя, забери алаха собой...прибей вождя над унитазом, он тя ежесекундно - сутками будет благословлять, не ток до впадины утонешь, а еще глубже и глубже...вы плывешь на другом континенте, Сквозь земного шара... там встретишь стариков-академиков...эт те, которые с сначала 2000-х годов голосовали сотый раз за царя !
Много басней и мифов перескажут - Как на Руси ватной хорошо выживается !
- Ну придурок бородатый.
ramses333 27 июня 2018 | 17:03
Все плавает, сердечный. Не знает, что Россия и без его достижений давно уже в глубокой... впадине.
torez1234 27 июня 2018 | 17:03
Каких только идиотов не существует.
alex362 27 июня 2018 | 17:06
И что, теперь Марианская впадина будет наша? По-моему благословение на такое действо Конюхову надо спрашивать у своего психиатра.
neyexo 27 июня 2018 | 17:07
У бога японского надо просить - он ближе
maestro_air 27 июня 2018 | 17:12
Лучшебы попросил еоо спустится с ним...
tora_bora66 27 июня 2018 | 17:13
Соревнования в бодром идиотизме продолжаются... Недавно Конюхов закончил "уникальную" экспедицию, проплыв вдоль берега Крыма!!!)))))))) Теперь свежая моча стучит в голову.
eroot 27 июня 2018 | 17:13
Верховный главнокомандующий - одновременно верховный жрец, жнец и на дуде игрец.
Правильно надо просить, ты как царю челобитную подаешь??? А он пока пусть думает, какой рукой и в какую сторону креститься, а какой рукой кобуру придерживать.
edward_sakash 27 июня 2018 | 17:20
Редкий холуй этот Конюхов.
seva1223 27 июня 2018 | 17:25
И втот момент когда все думали, что достигли дна, с низу постучали...
seva1223 27 июня 2018 | 17:28
seva1223: А вообще символичненько, просись Путина благословлять при спуске на дно...
radionews 27 июня 2018 | 17:47
Федя, что ты лебезишь.
Пойди, скажи Вове: айда со мной амфоры на глубине искать!!...
Федя, а мы в твою честь часовенку соорудим и вечно бога молить будем. Как за главного героя всего истинно русского мира.
Будь человеком, Федя.