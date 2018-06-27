Известный российский путешественник Конюхов просит у Путина благословения на погружение в Марианскую впадину

Известный российский путешественник Федор Конюхов просит у Владимира Путина благословения на погружение в Марианскую впадину. Об этом он сказал на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Конюхов, который также является священником, получил от президента орден Почета. Он выразил надежду на то, что, цитата, «Россия сможет поставить флаг в самой глубокой точке нашей планеты».