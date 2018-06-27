Свалка бытового мусора горит в Раменском районе Подмосковья
В местной администрации сказали агентству ТАСС, что полигон для отходов был организован незаконно. Пожарным удалось остановить распространение огня. В Министерстве экологии и природопользования Московской области заверили, что уже выясняют, кто несет ответственность за появление свалки на территории бывшего пионерлагеря.
Комментарии4
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vilingrad 27 июня 2018 | 16:43
Свалка горит, кран упал, бензин дорожает, путин сука, чиновники воруют....смотрите футбол:)
sasass 27 июня 2018 | 16:51
Дополнительная жара ни к чему подмосковным рабам...
vatarasha 27 июня 2018 | 17:04
Горит Москва. смотрят футбол. ватараша. 37 год.
kokapu 27 июня 2018 | 17:05
В местной администрации сказали агентству ТАСС, что полигон для отходов был организован незаконно
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Ага. А мусор можно купить в любом военторге, то есть на любой помойке...