Свалка бытового мусора горит в Раменском районе Подмосковья

В местной администрации сказали агентству ТАСС, что полигон для отходов был организован незаконно. Пожарным удалось остановить распространение огня. В Министерстве экологии и природопользования Московской области заверили, что уже выясняют, кто несет ответственность за появление свалки на территории бывшего пионерлагеря.