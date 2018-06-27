Мосгорсуд оставил в СИЗО главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна
Защита посла отпустить его под залог в 2,5 млн. рублей. Как передает корреспондент «Эха Москвы», адвокат ссылался на проблемы со здоровьем у арестованного. За него поручались несколько человек, в том числе советник Рамзана Кадырова и вице-премьера Чечни Хасан Хакимов. Шестуна обвиняют в превышении полномочий при передачи земельных участков. Сам он перед арестом говорил, что подмосковные власти требуют от него уйти в отставку и угрожают уголовным преследованием.
Комментарии2
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tks 27 июня 2018 | 16:55
С чего это вдруг чечены за него мазу держат?
Значит, выходит, есть за что было арестовывать?
Лично я работать с чеченами всегда безоговорочно отказываюсь, и многие мои коллеги поступают также.
trans 27 июня 2018 | 17:35
Очередное сфабрикованое уголовное дело в полицейском государстве имени Путина.