Мосгорсуд оставил в СИЗО главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна

Защита посла отпустить его под залог в 2,5 млн. рублей. Как передает корреспондент «Эха Москвы», адвокат ссылался на проблемы со здоровьем у арестованного. За него поручались несколько человек, в том числе советник Рамзана Кадырова и вице-премьера Чечни Хасан Хакимов. Шестуна обвиняют в превышении полномочий при передачи земельных участков. Сам он перед арестом говорил, что подмосковные власти требуют от него уйти в отставку и угрожают уголовным преследованием.