Бывший кировский губернатор Никита Белых будет отбывать наказание в колонии в Рязанской области

Эту информацию Федеральная служба исполнения наказаний уже передала родственникам, — подтвердил адвокат осужденного Андрей Грохотов. Сейчас Белых будет находиться в карантине. Он продлится от нескольких дней до 35-ти суток.

Экс-губернатор был приговорен к 8-ми годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в получении взятки. Он вины не признаёт.