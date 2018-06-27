Бывший кировский губернатор Никита Белых будет отбывать наказание в колонии в Рязанской области
Эту информацию Федеральная служба исполнения наказаний уже передала родственникам, — подтвердил адвокат осужденного Андрей Грохотов. Сейчас Белых будет находиться в карантине. Он продлится от нескольких дней до 35-ти суток.
Экс-губернатор был приговорен к 8-ми годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в получении взятки. Он вины не признаёт.
Комментарии1
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sasass 27 июня 2018 | 16:54
Рязань город русский и дух там Русью пахнет - ему там легче будет....