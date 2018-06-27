Сейм Польши проголосовал за отмену уголовной ответственности для тех, кто говорит о причастности поляков к Холокосту
За отмену тюремного срока выступили 388 депутатов нижней палаты польского парламента, против 25.
Закон, который вступил в силу в марте, вызвал критику со стороны ряда стран. В частности, против новых правил выступили Израиль, Украина и США. Против уголовного преследования также высказывались и в самой Польше.
Зампред совета научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал», историк Никита Петров считает правильным решение Сейма Польши об отмене уголовной ответственности за публичное обвинение поляков в Холокосте. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Отмена данного закона мне кажется очень правильной. Это реликт, когда пытаются преодолеть прошлое с помощью законов, а не с помощью широкой образовательно-информационной программы», — пояснил Н.Петров.
По его мнению, «изначально эти меры были излишними, потому что какое-либо административное вмешательство в общественную мысль является неуместным». «Таким образом защитить истинные исторические аспекты невозможно. В данном случае должно быть экспертное сообщество – историки – и некое устоявшееся общественное мнение. С помощью закона этого не сформулировать и не сформировать», — отметил Н.Петров.
С точки зрения эксперта, подобные законы «не препятствуют возникновению и распространению пронацистских идей». «Это анахронизм. Если что-то запрещается, возникает желание самоутверждаться за счет нарушения этого закона», — уточнил Н.Петров.
Он также подчеркнул, что причастность некоторых поляков к преступлениям нацизма не скрывается. «Такие люди даже были привлечены после войны к ответственности. Просто когда заходит разговор об этом, нужно поднять пласты исторического знания и сказать, что было это и это. В таком случае разговор уже будет об оценках и о том, что типично и нетипично», — заключил Н.Петров.
Комментарии9
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lvl100500 27 июня 2018 | 16:57
Поляки отрывались на евреях похлеще чем немцы.
novyrusich 27 июня 2018 | 17:13
lvl100500: Примерно как и русские.
На временно оккупированной территории России было убито 400 тысяч евреев.
Подавляющее большинство местными коллаборационистами.
Холокост в России
На оккупированных немцами территориях, входящих ныне в РФ,
действовало 41 гетто, в которых методично истреблялось еврейское население.
Еврейские гетто были в Калуге, Орле, Смоленске, Твери, Брянске, Пскове и во многих других местах.
Охрану гетто несли, как правило, местные полицаи, они же, при полном одобрении местного населения, захватившего еврейское имущество, проводили массовые убийства евреев.
podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 17:25
novyrusich: А когда немцы еще не пришли, также было?
novyrusich 27 июня 2018 | 17:28
podpindosov_net_01: Ты про еврейские погромы в России почитай и узнаешь.
lvl100500 27 июня 2018 | 17:29
novyrusich: Примерно как и русские//
Забыл про украинцев, прибалтов. Сколько еврейских жизней на их руках напомнить?
nowyrusic 27 июня 2018 | 17:56
lvl100500: Не забыл, все старались. В Восточной Европе все.
Некоторые спасали, но это были единицы.
Все они на АЛЛЕЕ Праведников Народов Мира в Яд Вашем.
Во время Шоа коренное население разных стран относилось к евреям по-разному - от безразличия до враждебности. Большинство равнодушно наблюдало за тем, как их бывших соседей арестовывали и убивали. Были такие, которые сотрудничали с нацистами, другие наживались за счет конфискованного еврейского имущества. Но и в жестоком безнравственном мире оставались еще чистые люди. Именно эти немногие с удивительным мужеством сохраняли лучшие человеческие качества.
Одна из основных задач Яд Вашем – от имени государства Израиль и всего еврейского народа выразить благодарность тем неевреям, которые, рискуя своей жизнью, спасали евреев во время Катастрофы. Так говорит Закон о создании Яд Вашем, принятый Кнессетом в 1953 году.
Признанные Яд Вашем Праведники народов мира – это выходцы из 44 стран; среди них - христиане всех конфессий и мусульмане, верующие и атеисты, мужчины и женщины, люди всех профессий и возрастов, образованные, профессионалы и неграмотные крестьяне, богатые и бедные. Единственное, что их объединяет, это человечность и мужество, стремление в жестоких условиях террора сохранить лучшие нравственные качества.
tks 27 июня 2018 | 17:16
lvl100500: Да неужто? И на совещании в Ванзее были "естественно", тоже поляки?
Кстати, а что делал отряд майора Фролова в восставшей Варшаве? Напомнить? Кстати, ещё, а как насчёт сталинского антисемитизма послевоенных лет?
tks 27 июня 2018 | 17:13
Польша - Правовое государство.
seva1223 27 июня 2018 | 17:15
Вот таким простым моментом цивилизованная страна отличается от диктаторской клептократии, свой но неправильный закон, сами и отменяют....