Сейм Польши проголосовал за отмену уголовной ответственности для тех, кто говорит о причастности поляков к Холокосту

За отмену тюремного срока выступили 388 депутатов нижней палаты польского парламента, против 25.

Закон, который вступил в силу в марте, вызвал критику со стороны ряда стран. В частности, против новых правил выступили Израиль, Украина и США. Против уголовного преследования также высказывались и в самой Польше.

Зампред совета научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал», историк Никита Петров считает правильным решение Сейма Польши об отмене уголовной ответственности за публичное обвинение поляков в Холокосте. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Отмена данного закона мне кажется очень правильной. Это реликт, когда пытаются преодолеть прошлое с помощью законов, а не с помощью широкой образовательно-информационной программы», — пояснил Н.Петров.

По его мнению, «изначально эти меры были излишними, потому что какое-либо административное вмешательство в общественную мысль является неуместным». «Таким образом защитить истинные исторические аспекты невозможно. В данном случае должно быть экспертное сообщество – историки – и некое устоявшееся общественное мнение. С помощью закона этого не сформулировать и не сформировать», — отметил Н.Петров.

С точки зрения эксперта, подобные законы «не препятствуют возникновению и распространению пронацистских идей». «Это анахронизм. Если что-то запрещается, возникает желание самоутверждаться за счет нарушения этого закона», — уточнил Н.Петров.

Он также подчеркнул, что причастность некоторых поляков к преступлениям нацизма не скрывается. «Такие люди даже были привлечены после войны к ответственности. Просто когда заходит разговор об этом, нужно поднять пласты исторического знания и сказать, что было это и это. В таком случае разговор уже будет об оценках и о том, что типично и нетипично», — заключил Н.Петров.