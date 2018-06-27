ОЗХО в эти минуты проводит голосование по документу, который предложила Великобритания
Организация по запрещению химического оружия в эти минуты проводит голосование по документу, который предложила Великобритания. Он наделяет международную структуру функцией определения виновных в химических атаках. Против этой инициативы выступила российская делегация. Наши дипломаты считают, что Организация по запрещению химического оружия присвоит себе часть полномочий Совета безопасности ООН.
Ранее Россия и Китай отозвали свои проекты решения о расширении технического мандата ОЗХО. Это сделано в пользу инициативы Бурунди. Он предлагает расширить только технические возможности организации, но не пересматривать ее мандат.
Комментарии16
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mystar 27 июня 2018 | 16:41
Вообще то только суд определяет виновных в чем то. Мелкобриташки уроды спешат из экспертной организации сделать судебную?
andre_klimov 27 июня 2018 | 16:43
mystar:
Не путайте экспертную оценку и судебное установление.
ura_russians 27 июня 2018 | 16:57
andre_klimov:
не путайте экспертную оценку с политически мотивированными лживыми выводами.
пробирку в ООН помнят все, но последнее время запад даже пробиркой не трясёт.
что там со скрипалями?
как там химические атаки в Сирии ?
maestro_air 27 июня 2018 | 17:10
ura_russians: а можно поподробнее о пробирке?
seva1223 27 июня 2018 | 17:11
ura_russians: Не находите странным, что по ВСЕМ вопросам вопросам ВСЕ страны в основном соглашаются или (гораздо реже) нет, и только бабаяга всегда против, а все решения в отношении политические и лживые. И лживость их доказывается .... да не чем кроме известных своей лживостью слов этой самой бабыяги.
podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 17:16
seva1223: /ВСЕ страны в основном соглашаются /
Огласите список соглашающихся стран.
ura_russians 27 июня 2018 | 17:36
seva1223: Не находите странным, что по ВСЕМ вопросам вопросам ВСЕ страны в основном соглашаются или (гораздо реже) нет,
—-
одобрямс?
голимый совок на марше.
или если вам причтнее - с Гитлером до 1941 года почти все соглашались.
Вот когда наступит всеобщий мировой одобрямс, вы же первые взвоете.
:)))
tararabumbia 27 июня 2018 | 16:46
Англичанка, что там со Скрипалями?
tom_tom 27 июня 2018 | 16:50
Только вдумайтесь!
На территории РФии за последние 100 лет поменялись
3 гос. строя,
5 конституций и
7 раз денежные знаки.
И после этого мы, русские, кого-то пытаемся научить "правильно жить"!
Где смеяться-то?
podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 17:02
tom_tom: /И после этого мы, русские/
Сказал только что зарегистрировавшийся хохлобот.
cipherman2 27 июня 2018 | 16:49
Жду, не дождусь, когда эе ЭХО-мацы выложит бомбическую новость, о попытке суицида Родченкова
andre_klimov 27 июня 2018 | 16:50
cipherman2: "Жду, не дождусь"
Точно - не дождёшься :) Ну, хорошо хоть понимаешь это...
podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 17:04
andre_klimov: Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством в своей квартире в Вашингтоне. Об этом заявил вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
spb_aborigen 27 июня 2018 | 17:09
Она в квартире в Вашингтоне вместе с Родченковым была?
Под ним была или под кроватью?
viktorova 27 июня 2018 | 17:04
гнать надо россию из всех организаций, и не принимать обратно, пока путин не уйдет
podpindosov_net_01 27 июня 2018 | 17:10
viktorova: Хохлоботы везде суют свой нос. Пока не прищемят.