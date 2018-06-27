ОЗХО в эти минуты проводит голосование по документу, который предложила Великобритания

Организация по запрещению химического оружия в эти минуты проводит голосование по документу, который предложила Великобритания. Он наделяет международную структуру функцией определения виновных в химических атаках. Против этой инициативы выступила российская делегация. Наши дипломаты считают, что Организация по запрещению химического оружия присвоит себе часть полномочий Совета безопасности ООН.

Ранее Россия и Китай отозвали свои проекты решения о расширении технического мандата ОЗХО. Это сделано в пользу инициативы Бурунди. Он предлагает расширить только технические возможности организации, но не пересматривать ее мандат.