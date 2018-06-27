Загородные избирательные участки для москвичей-дачников будут открыты к выборам мэра столицы
Места для их размещения предлагают сами жители, — рассказал в эфире Первого канала председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
Избирательные участки будут организованы в крупных садовых некоммерческих товариществах и на транспортно-пересадочных узлах.
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sasass 27 июня 2018 | 16:30
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