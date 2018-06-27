Сергей Митрохин может продолжать сбор подписей для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы
Замоскворецкий суд приостановил действие решений бюро и контрольно-ревизионной комиссии Яблока об отмене его выдвижения. Сам Митрохин решением суда удовлетворен, между тем, в пресс-службе «Яблока» заявили Интерфаксу, что партия считает это вмешательством государства в «свою внутреннюю жизнь». Рассмотрение по существу иска Митрохина, в котором он оспаривает решение об отмене его выдвижения, состоится 2-го июля.
Комментарии3
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shlevet 27 июня 2018 | 16:28
С.Митрохин может продолжать теперь делать что угодно, всё с ним уже ясно
woodworld 27 июня 2018 | 16:30
Уже и меж собой сруцца, ну и шарашкина контора
sasass 27 июня 2018 | 16:33
Антиправительственная группировка выдвинула Митрохина в мэрию...