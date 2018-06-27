Президент России Владимир Путин собирается посмотреть матч 1⁄ 8 финала Чемпионата Мира по футболу между сборными России и Испании.

Глава государства пока не знает, сможет ли он придти на стадион, но смотреть игру и болеть за сборную России он будет непременно. Об этом он рассказа журналистам. В присутствии Президента, который объявил Чемпионат мира открытым перед матчем Россия – Саудовская Аравия, наши футболисты неожиданно победили соперников со счетом 5:0. Вторую встречу на чемпионате Путин посмотреть не смог, но на победу над Египтом, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова отреагировал, как и вся страна – то есть весьма позитивно. Матч между командами России и Испании состоится в воскресенье на стадионе в Лужниках, то есть на той же арене, на которой россияне победили саудитов.

Сегодня на чемпионате мира пройдут четыре матча. Чемпион мира Сборная Германии может не попасть в плей-офф даже если обыграет Южную Корею, если в параллельной встрече Швеция победит Мексику. Сербия в случае победы отправит домой бразильцев, Швейцария играет с Коста-Рикой.