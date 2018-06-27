Президент России Владимир Путин собирается посмотреть матч 1⁄8 финала ЧМ по футболу между сборными России и Испании
Президент России Владимир Путин собирается посмотреть матч 1⁄8 финала Чемпионата Мира по футболу между сборными России и Испании.
Глава государства пока не знает, сможет ли он придти на стадион, но смотреть игру и болеть за сборную России он будет непременно. Об этом он рассказа журналистам. В присутствии Президента, который объявил Чемпионат мира открытым перед матчем Россия – Саудовская Аравия, наши футболисты неожиданно победили соперников со счетом 5:0. Вторую встречу на чемпионате Путин посмотреть не смог, но на победу над Египтом, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова отреагировал, как и вся страна – то есть весьма позитивно. Матч между командами России и Испании состоится в воскресенье на стадионе в Лужниках, то есть на той же арене, на которой россияне победили саудитов.
Сегодня на чемпионате мира пройдут четыре матча. Чемпион мира Сборная Германии может не попасть в плей-офф даже если обыграет Южную Корею, если в параллельной встрече Швеция победит Мексику. Сербия в случае победы отправит домой бразильцев, Швейцария играет с Коста-Рикой.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 27 июня 2018 | 16:08
Если росфутболисты выиграют, то он на последних минутах появится на трибуне весь в белом.
А если проиграют, то не поедет.
liquidsky__ 27 июня 2018 | 16:27
Не стоит ему появляться на стадионе, футболисты у нас нежные- могут перегореть от напряжения.
sokal123 27 июня 2018 | 16:09
Не будет работать с документами и не станет ласкать Кабаеву в этот день.
gostrax 27 июня 2018 | 16:19
На месте испанцев-не есть ,не пить и каждую ночь менять гостиницу!
johnywalker 27 июня 2018 | 16:19
Типа, матчу оказана высокая честь?
platonnekafrin 27 июня 2018 | 16:21
Чудотворение - одна из многих способностей нашего Президента, но применять её часто не стоит. Замечено, что после каждого сотворенного им акта у всей России ломка. Законы волшебства - не Конституция - не обойти.
greeg1 27 июня 2018 | 16:22
Я тоже. Уж больно мне хочется посмотреть как вован будет глазки строить и ручками раздвигать после каждого гола.
tks 27 июня 2018 | 16:33
greeg1: После кажного гола в одни ворота? Вы полагаете, он за испанцев болеть будет? ;')))
addi 27 июня 2018 | 16:29
А "кондратий" не хвАтит ?....
tks 27 июня 2018 | 16:31
Естессна, он не знает, как обстоят дела с допингом: будут ли такие же гарантии победы, как в Сочи-2014? Тогда он обязательно придёт!
Если же Контора таких гарантий не даст, что Гарант, совсем дурак что ли, на разгромное поражение ходить?
galla 27 июня 2018 | 16:31
А Владимир Владимирович не хочет сходить на любой митинг по поводу пенсионной реформы и послушать что говорят люди не на Первом Канале, а на улице?
sasass 27 июня 2018 | 16:36
Ему будет интересно посмотреть свой проигрыш ....
yralez 27 июня 2018 | 16:48
Болеть за ограбленных стариков он точно не будет......только за своих, миллиардеров и членов ОПГ..