Путин: Россия никогда не стремилась к конфронтации с США
Россия никогда не стремилась к конфронтации с США, — заявил Владимир Путин перед встречей с советником президента США Джоном Болтоном. Он принимает его в Кремле. Ранее Болтон провел переговоры в Совете безопасности России и в МИДе. В Вашингтоне говорили, что главная цель визита советника президента США – это подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Комментарии18
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zhrv 27 июня 2018 | 16:10
Читаю, и не понимаю, у кого из нас память отшибло напрочь?
idshoohov 27 июня 2018 | 16:30
zhrv:
"Россия никогда не стремилась к конфронтации с США, — заявил Владимир Путин "
Россия, может, и нет, а вот Путин стремился и стремится. Ему хочется быть в первых строчках рейтингов
vilingrad 27 июня 2018 | 16:38
idshoohov: Начал лизать задницу Госдепу. Ближе к встрече с Трампиком выйдет в звездно-полосатом лифчике и паричке с чубчиком. И на что только не пойдет чекист, чтобы ему было хорошо?!
alex_omsk1 27 июня 2018 | 16:43
Когда ботексному упырю врать надоест??
ipetrov 27 июня 2018 | 16:12
Медведев: Россия усиливает торговую войну с США.
Путин: Россия никогда не стремилась к конфронтации с США.
И как это понять?
matsuvi 27 июня 2018 | 16:13
ipetrov: Только мелко гадила по углам.
greeg1 27 июня 2018 | 16:12
Вован. Как насчёт ядерного пепла или мультики с несчастной Флоридой? Ты уж совсем берега потерял в своём вранье.
prade 27 июня 2018 | 16:12
"Обаме и собакам вход воспрещен", надпись на дверях кафе в России. "Что общего между Обамой и главой ИГИЛ Ал Багдади?" передача по Первому каналу. Можно еще продолжать.
tag188 27 июня 2018 | 16:15
А кто мультики, с ракетами, летящими на Флориду показывал??
Одно из двух -- либо царя подменили, либо царь просто не помнит, что делал вчера. Возраст, однако.
chubuk 27 июня 2018 | 16:16
Не стремилась!? А как быть с антиамериканской риторикой, раскрученной еще при Примакове, и доведенной до безумия, с бомбежкой Флориды в мультике, при Путине? Совсем очумел....
zkotor 27 июня 2018 | 16:19
Это точно, Россия - рядовые граждане были неоднократно спасаемы США и не стремились ни к какой конфронтации в отличии от власти оккупантов трофейщиков разосравшихся со всеми странами по периметру
alex362 27 июня 2018 | 16:26
Маразм? Шизофрения? Или просто укурился от радости предстоящей встречи?
grazschdanin 27 июня 2018 | 16:27
«Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути»(с)
platonnekafrin 27 июня 2018 | 16:31
Шесть признаков вранья:
Нижняя губа активней верхней.
Глаза в кучу.
На щеке слеза.
Скулы ходят желваками.
Плешь розовеет.
Речь изобилует добрыми обещаниями.
ugas 27 июня 2018 | 16:32
Конечно, какая может быть у России конфронтация с США! Это мы только пиндосов ненавидим, и ракеты наши мирные, хоть и с ядерными боеголовками... Неужели это трепло будут всерьез воспринимать?
idshoohov 27 июня 2018 | 16:34
"Россия никогда не стремилась к конфронтации с США, — заявил Владимир Путин "
Россия, может, и нет, а вот Путин стремился и стремится. Ему хочется быть в первых строчках рейтингов.
vatanen 27 июня 2018 | 16:34
Гениалиссимус хочет сказать, что он белый и пушистый, это все Омерега гадит, хочет лишить нас суверенитета, поэтому его окружение 18 лет грязно плюется в ее сторону, а он в мультиках ракеты посылает к берегам Флориды для ее устрашения, чтоб не гадила, ну и про пепел рассказывают по ТВ для того же.
sasass 27 июня 2018 | 16:42
Закон подлецов , что это тогда ....