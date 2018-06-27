Дания может заблокировать проект «Северный поток – 2»

Об этом предупредил премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен. По его словам, данный вопрос должен выноситься на общеевропейское обсуждение. «Северный поток – 2» – это проект, который предполагает расширение действующего газопровода, связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Он проходит в обход Украины, Белоруссии и Польши, и ряда других государств.

Соединенные Штаты не должны вмешивать политику в вопрос реализации проекта «Северный поток – 2», — сказал министр энергетики России Александр Новак. Новак отметил, что санкции мешают эффективному сотрудничеству российских и американских компаний.