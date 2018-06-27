Дания может заблокировать проект «Северный поток – 2»
Об этом предупредил премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен. По его словам, данный вопрос должен выноситься на общеевропейское обсуждение. «Северный поток – 2» – это проект, который предполагает расширение действующего газопровода, связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Он проходит в обход Украины, Белоруссии и Польши, и ряда других государств.
Соединенные Штаты не должны вмешивать политику в вопрос реализации проекта «Северный поток – 2», — сказал министр энергетики России Александр Новак. Новак отметил, что санкции мешают эффективному сотрудничеству российских и американских компаний.
Комментарии17
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motooppic 27 июня 2018 | 16:07
рожей Дания не вышла, чтоб квакать против России!
pmasel 27 июня 2018 | 16:11
motooppic: Пуская Газпрем сначала по полной с бюджетом по дивидендам рассчитается, ну а после этого строит Северный, турецкий, китайский поток.
m_doc 27 июня 2018 | 16:16
pmasel: Потоки тоже для наполнения бюджета. Вполне можно сочетать.
pmasel 27 июня 2018 | 16:29
С какого будуна? В прошлом году на экспорт отправили рекордные 194млрд. кубов, при этом через Украину можно прогнать еще 70, труба пуста на 40%. Это и сп2 и турецкий поток вместе взятые. Смысла экономического тут нет, только политика. И за нее платят граждане из своего кошелька. Про силу сибири вообще не говорю - он не окупится никогда, зато Тимченко с Роттенбергом освоят 3 триллиона рублей.
mystar 27 июня 2018 | 16:36
pmasel: Милок сколько Усраина наворовала за годы незалэжности газа из трубы можно только догадываться. Кроме этого усраинские трубы обветшали. Нафтогаз искал искал кому бы их продать так и не нашел. Никто в Европе не хочет ремонтировать Усраине трубы. Вот и тянет Газпром обходные ветки пока усраинская труба не развалилась совсем. Дошло?
m_doc 27 июня 2018 | 16:48
pmasel: Про 40% враньё. За 2017 г. 120% от проектной мощности - 68 ярдов кубов. Данные декабря 2017. Теперь перемножь 68 ярдов на хотя бы 100 долларов за тысячу кубов и попробуй ещё раз набрехать, как ничто не окупается.
vadim_eu 27 июня 2018 | 16:16
Датчанам респект и уважуха!!!
r88w556xl4 27 июня 2018 | 16:18
vadim_eu: А Германии, Швеции, Финляндии позор и игнор? Как смешно украинских рагуль читать. Менталитет детского сада.
vadim_eu 27 июня 2018 | 16:32
r88w556xl4: Извините ребята, я не хотел вас бесрокоить. Вас сейчас „ольгинскими“ называют или вы опять переехали?
r88w556xl4 27 июня 2018 | 16:34
vadim_eu: Не-а, нас называют россиянами и мы не переезжали, наш дом по-прежнему Россия.
minerr 27 июня 2018 | 16:20
vadim_eu: Ты новость читал? Может просто не понял? Такие же законопроекты вносились и в немецкий и шведский парламенты. И че?
Должны ведь датчане поломаться перед тем как согласится.
vadim_eu 27 июня 2018 | 16:34
minerr: Извините ребята, я не хотел вас беспокоить. Вас сейчас „ольгинскими“ называют или вы опять переехали?
vasya_von_smetankin 27 июня 2018 | 16:23
"Новак отметил, что санкции мешают эффективному сотрудничеству российских и американских компаний."
А этот самый Новак, случаем, ничего не упоминал насчёт того, как кремлёвская агрессия "мешает" существованию соседей РФ?
minerr 27 июня 2018 | 16:27
vasya_von_smetankin: Да ладно тебе - через полгода достанешь свою привычную кастрюлю, наденешь ее на голову и под кричалки "Банду гэть" поскачешь на майдан выбирать себе нового олигарха в хозяева. А причем здесь Россия?
shlevet 27 июня 2018 | 16:33
//...Дания может заблокировать...//
Конечно может.
В своих мечтах каждый может ВСЁ.
Но когда речь идет о том, что "может", совершенно очевидно, что этого не будет.
Когда страна что-то хочет по настоящему запретить, она это просто запрещает без всяких предупреждений, без всяких "может"
radionews 27 июня 2018 | 16:37
Рашка со своим рылом лезет учить америкоса, что ему делать и что нет. И опять у нее вместо научения и вразумления вышел просто громкий звук казённым местом в лужу.
Главный гвоздь в рашку - она никак не обосновала необходимость тянуть газопровод по дну моря, если такой же есть по суше. Учитывая рашкенские таланты, наверняка эта труба у нее тоже часть оружия, иначе зачем столько вони и визга рашка издает по этому поводу. Ради гражданского объекта русские бы ни в жисть не парились.
Кстати, насчёт "Украина тырит", за 18 лет вовкиного правления, когда он эту фразу талдычить как какаду, с его опытом, он ни разу не пошел в суд с заявлением. Что подтверждает: это как раз рашка тырит, и подводная труба ей в этом сильно должна помочь.
Потому у рашки и рвение такое, безумное.
sasass 27 июня 2018 | 16:40
Германский поток уже есть - зачем нам Датский поток ....