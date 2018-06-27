Польский Сейм проголосовал за отмену уголовного наказания при публичном обвинении поляков в Холокосте
Решение было принято на фоне большого общественного резонанса в разных странах мира.
Пересмотреть закон об Институте национальной памяти польские власти решили, учитывая международные реалии. Так, по крайней мере, сказал на заседании Сейма премьер-министр страны Матеуш Моравецки. Сам он, по его словам, считает, что человек, обвиняющий поляков в причастности к холокосту, заслуживает уголовного наказания. Теперь же, отметил Моравецки, Польша будет защищать свою историю гражданским кодексом.
Оппозиция, между тем, раскритиковала правящую партию «Право и справедливость» — но не из-за самих поправок: по словам ряда депутатов, они изначально выступали против закона и уголовного преследования. Теперь же из-за него, по их мнению, Варшава испортила отношения с США и Израилем.
Напомним, закон о национальной памяти, вступивший в силу в феврале этого года, предусматривал лишение свободы на срок до 3 лет за любые попытки представить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии. Принятие закона вызвало негативную реакцию в Израиле, США и на Украине.
Также в феврале президент Польши Анджей Дуда направил закон на рассмотрение в Конституционный суд, который пока так и не дал своей оценки документу.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
liquidsky__ 27 июня 2018 | 16:21
Пшеки таки обрели зачатки разума.
tks 27 июня 2018 | 16:24
Право, парламентаризм, законность и справедливость в действии. Путорасы, учитесь! Вам до этого как Путэну до Махатмы Ганди.