Дания может не выдать разрешения на строительство «Северного потока – 2»

О такой возможности сегодня рассказал премьер-министр Дании Лекке Расмуссен.

Это не может заблокировать сам проект, однако проблемы с ним могут появиться позже. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» ведущий аналитик фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

«Дания сам проект заблокировать не может, единственное, что от нее зависит — получит или не получит «Газпром» от нее разрешение на строительство по тому маршруту, на который была подана заявка. Как бы Дания себя не повела, «Газпром» продолжит строить этот газопровод, просто изменятся сроки и время, стоимость этого проекта, но проект это не остановит», — сказал он.

И.Юшков отметил, что если будет выдан запрет на строительство по данному маршруту «Северного потока – 2» на основании нового закона о возможном вреде национальным интересам Дании, может возникнуть «судебная тяжба с «Газпромом»». «Потому что закон был принят в июле 2017, а заявка была подана в мае. Получается, что закон возымел обратную силу, и это противоречит международным нормам. «Газпром» может подать в суд и взыскать с датчан ту самую разницу стоимости проекта», — пояснил эксперт.

Так же И.Юшков добавил, что Дания осталась последней страной, кто должен выдать разрешение, либо отказать в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

«Все остальные уже выдали: Германия, Швеция, Финляндия и Россия — это те страны, которые выдали разрешение. И осталась одна Дания, и от нее все ждут, она в течение первого полугодия должна выдать либо разрешение, либо отказ. Датчане — это последняя попытка американцев остановить данный проект чужими руками», — сказал он.

И.Юшков добавил, что министр энергетики Александр Новак наверняка обсуждал сегодня в Вашингтоне «Северный поток-2», но вряд ли они смогли прийти к какому-либо компромиссу.