Z Архив новостей новости
5 11 6 671
Эксклюзив Эха 15:49, 27 июня 2018

Дания может не выдать разрешения на строительство «Северного потока – 2»

О такой возможности сегодня рассказал премьер-министр Дании Лекке Расмуссен.

Это не может заблокировать сам проект, однако проблемы с ним могут появиться позже. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» ведущий аналитик фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

«Дания сам проект заблокировать не может, единственное, что от нее зависит — получит или не получит «Газпром» от нее разрешение на строительство по тому маршруту, на который была подана заявка. Как бы Дания себя не повела, «Газпром» продолжит строить этот газопровод, просто изменятся сроки и время, стоимость этого проекта, но проект это не остановит», — сказал он.

И.Юшков отметил, что если будет выдан запрет на строительство по данному маршруту «Северного потока – 2» на основании нового закона о возможном вреде национальным интересам Дании, может возникнуть «судебная тяжба с «Газпромом»». «Потому что закон был принят в июле 2017, а заявка была подана в мае. Получается, что закон возымел обратную силу, и это противоречит международным нормам. «Газпром» может подать в суд и взыскать с датчан ту самую разницу стоимости проекта», — пояснил эксперт.

Так же И.Юшков добавил, что Дания осталась последней страной, кто должен выдать разрешение, либо отказать в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

«Все остальные уже выдали: Германия, Швеция, Финляндия и Россия — это те страны, которые выдали разрешение. И осталась одна Дания, и от нее все ждут, она в течение первого полугодия должна выдать либо разрешение, либо отказ. Датчане — это последняя попытка американцев остановить данный проект чужими руками», — сказал он.
И.Юшков добавил, что министр энергетики Александр Новак наверняка обсуждал сегодня в Вашингтоне «Северный поток-2», но вряд ли они смогли прийти к какому-либо компромиссу.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

andre_klimov 27 июня 2018 | 15:53

Юшков прикинулся лошком? Какая раница, когда заявка подана? Важно когда по ней принято решение. Вот если бы решение по заявке было принято до принятия закона - другое дело.

pmasel 27 июня 2018 | 15:59

Датчане, пиндосы, заблокируйте СП2. Пенсионеров нагибают, а тут 750ярдов рублей из под носа бюджета уводят!!!

pavel_svr 27 июня 2018 | 16:04

andre_klimov:
// Какая раница, когда заявка подана? //
Сразу видно «юрист» с Украины...

aluksejsilver 27 июня 2018 | 15:57

И что из того.

r88w556xl4 27 июня 2018 | 15:59

"Германия, Швеция, Финляндия" - сколько у Цеевропы предателе, одна Дания в лице одного министра (которому, впрочем, скоро вправят мозги) впряглась на защиту рагуль.

zztop1960 27 июня 2018 | 16:01

r88w556xl4: Польская компания PGNiG заключила долгосрочные контракты с двумя американскими компаниями на поставку сжиженного природного газа (СПГ). В двух сообщениях PGNiG говорится, что речь идет о компаниях Port Arthur LNG и Venture Global LNG, которые в настоящее время реализуют проекты по строительству терминалов по сжижению газа в штатах Техас и Луизиана, имеющих выход к Мексиканскому заливу.

r88w556xl4 27 июня 2018 | 16:11

zztop1960: Да, да, уже который год все рагули переходят на американский газ, да всё никак перейти не могут. Потому что только дурак-солдат назло прапору своё хозяйство отмораживает, а умный не действует во вред себе, и предпочитает газ более дешёвый, потому и называют все эти сделки микроскопическими, потому что принимаются они в политических целях для новостей.

mystar 27 июня 2018 | 16:17

zztop1960: Польская компания PGNiG заключила долгосрочные контракты
______________________________________________________________
Так то оно вроде так. Только вот контракты на поставку 16 млрд куб. газа на 20 лет.))))))) Ухахайка.)))) Северный поток дает 55 млрд куб. в год. 16 млрд куб. на 20 лет вообще ниочем.))))
Чисто политическое решение. И денег переплатить за СПГ надо будет крохи и шум подняли.
Так то уважаемая либерасточка.)))
https://www.reuters.com/article/us-pgnig-lng-usa/polands-pgnig-signs-agreements-for-long-term-lng-supplies-from-u-s-idUSKBN1JN0LW

tag188 27 июня 2018 | 15:59

Еще одна победа энергетической сверхдержавы и лично гиганта геополитики! :))

andreyoo 27 июня 2018 | 16:05

tag188: Это ты типа съязвил?
Так для энергетической сверхдержавы это херня. Победа это аграрной сверхдержавы, премьер целой Дании подал голос в ее защиту. А энергетическая сверхдержава от аграрной отличается тем, что она считает на пару шагов дальше. И проработаны два маршрута, в тер. водах Дании и в обход. Причем второй вариант буквально на пару десятков миль длиннее.

mystar 27 июня 2018 | 16:27

andreyoo: И проработаны два маршрута, в тер. водах Дании и в обход.
___________________________________________________________
Жестокий Вы какой.))))))) Не даете либерастам, изучающим методичку из госдепа, помечтать слегка.)))))))

Самое обсуждаемое

Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Да отпустите вы Сенцова! А потом ее вдруг раз — и отпустили. И уже через неделю Надежда Савченко исчезла из нашей памяти. Отпустите Сенцова, придумайте что-нибудь – и через неделю все забудут и про него тоже…

5 115 6 26624 20.06
Kполитика, общество, мнения, сенцов
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…

5 161 6 15231 21.06
Kсша, израиль, политика, права, общество, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…

5 119 6 12637 24.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа! Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...

5 136 6 15178 22.06
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Празднование 70-летия совпало не только с кровопролитием…

5 59 6 6812 25.06
8читать ;смотреть
Kвидео, израиль, история, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…

5 203 6 24071 23.06
8читать ;смотреть
Kобщество, школа, видео, путин, события
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 115 6 13672 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…

5 166 6 20073 26.06
Kукраина, примаков, политика, документы, события
Новости

В Москве проходят переговоры Сергея Лаврова и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Журналисты на встречу не допущены…

5 40 6 5466
Блоги

Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…

5 197 6 28590 22.06
Kсенцов, тюрьмы, политика, украина, рф, мнения
Блоги

Открытый список

«Мы защищали себя от расстрела»: история Алексея Александрова Военный трибунал вынес Александрову приговор за «измену Родине» и «антисоветскую агитацию» — 10 лет лагерей…

5 54 6 7974 25.06
Kистория, репрессии, общество, события
Блоги

Алтарь Победы Только в России та война является стратегическим ресурсом актуальной политической пропаганды; источником морального капитала, «легитимизирующего» право государства на внешнюю и внутреннюю агрессию…

5 59 6 8745 22.06
Kистория, вторая мировая, политика, власть, общество, рф, мнения
Голосование
Чувствуете ли вы себя ограбленным из-за решения повысить пенсионный возраст?
5 50 6 7537 22.06
Новости

Дания может заблокировать строительство газопровода Северный поток-2 Об этом объявил премьер-министр страны…

5 79 6 12458
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

150 лет одиночества от Людмилы Улицкой Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..

5 130 6 21039 26.06
Kобщество, улицкая, мнения
Блоги

Игорь Иртеньев поэт

Банный месяц Три дня назад я был на месяц заблокирован по коллективной жалобе сплоченной группы поддержки блогера Аркадия Бабченко…

5 435 6 69693 21.06
Kбабченко, рф, власть, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Дания планирует задержать реализацию «Северного потока-2» Как заявил глава датского правительства Ларс Люкке Расмуссен, соответствующие проекты резолюций поступили в парламент…

5 41 6 28682
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть впервые так откровенно и нагло откусила очень большой кусок мяса от так называемого народа, при этом так откровенно облизнулась, прямо в глаза глядя, рыгнула…

5 67 6 146246 20.06
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Чувствуете ли вы себя ограбленным из-за решения повысить пенсионный возраст?
5 50 6 7537 22.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Разгром путинского футбола Всё, Путин, пора от футбола возвращаться к пенсионному ограблению. Манёвр не удался. Народ ждёт ответа — что с его деньгами? Насколько вы хотите его обокрасть?..

5 377 6 403928 25.06
Kфутбол, чм-2018, общество, путин, пенсии, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Избиратель – это хорошо известно в Кремле – утрется. Пенсионер всегда утрется, потому что то, что нам социологи сказали, что на 5% упал рейтинг Путина из-за пенсионной реформы. Да это ерунда…

5 98 6 122000 23.06
#слушать 45:07 8читать ;смотреть $скачать 10.3 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7079813
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3547184

Сегодня в эфире