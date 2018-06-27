Дания может не выдать разрешения на строительство «Северного потока – 2»
О такой возможности сегодня рассказал премьер-министр Дании Лекке Расмуссен.
Это не может заблокировать сам проект, однако проблемы с ним могут появиться позже. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» ведущий аналитик фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
«Дания сам проект заблокировать не может, единственное, что от нее зависит — получит или не получит «Газпром» от нее разрешение на строительство по тому маршруту, на который была подана заявка. Как бы Дания себя не повела, «Газпром» продолжит строить этот газопровод, просто изменятся сроки и время, стоимость этого проекта, но проект это не остановит», — сказал он.
И.Юшков отметил, что если будет выдан запрет на строительство по данному маршруту «Северного потока – 2» на основании нового закона о возможном вреде национальным интересам Дании, может возникнуть «судебная тяжба с «Газпромом»». «Потому что закон был принят в июле 2017, а заявка была подана в мае. Получается, что закон возымел обратную силу, и это противоречит международным нормам. «Газпром» может подать в суд и взыскать с датчан ту самую разницу стоимости проекта», — пояснил эксперт.
Так же И.Юшков добавил, что Дания осталась последней страной, кто должен выдать разрешение, либо отказать в строительстве газопровода «Северный поток – 2».
«Все остальные уже выдали: Германия, Швеция, Финляндия и Россия — это те страны, которые выдали разрешение. И осталась одна Дания, и от нее все ждут, она в течение первого полугодия должна выдать либо разрешение, либо отказ. Датчане — это последняя попытка американцев остановить данный проект чужими руками», — сказал он.
И.Юшков добавил, что министр энергетики Александр Новак наверняка обсуждал сегодня в Вашингтоне «Северный поток-2», но вряд ли они смогли прийти к какому-либо компромиссу.
Комментарии11
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andre_klimov 27 июня 2018 | 15:53
Юшков прикинулся лошком? Какая раница, когда заявка подана? Важно когда по ней принято решение. Вот если бы решение по заявке было принято до принятия закона - другое дело.
pmasel 27 июня 2018 | 15:59
Датчане, пиндосы, заблокируйте СП2. Пенсионеров нагибают, а тут 750ярдов рублей из под носа бюджета уводят!!!
pavel_svr 27 июня 2018 | 16:04
andre_klimov:
// Какая раница, когда заявка подана? //
Сразу видно «юрист» с Украины...
aluksejsilver 27 июня 2018 | 15:57
И что из того.
r88w556xl4 27 июня 2018 | 15:59
"Германия, Швеция, Финляндия" - сколько у Цеевропы предателе, одна Дания в лице одного министра (которому, впрочем, скоро вправят мозги) впряглась на защиту рагуль.
zztop1960 27 июня 2018 | 16:01
r88w556xl4: Польская компания PGNiG заключила долгосрочные контракты с двумя американскими компаниями на поставку сжиженного природного газа (СПГ). В двух сообщениях PGNiG говорится, что речь идет о компаниях Port Arthur LNG и Venture Global LNG, которые в настоящее время реализуют проекты по строительству терминалов по сжижению газа в штатах Техас и Луизиана, имеющих выход к Мексиканскому заливу.
r88w556xl4 27 июня 2018 | 16:11
zztop1960: Да, да, уже который год все рагули переходят на американский газ, да всё никак перейти не могут. Потому что только дурак-солдат назло прапору своё хозяйство отмораживает, а умный не действует во вред себе, и предпочитает газ более дешёвый, потому и называют все эти сделки микроскопическими, потому что принимаются они в политических целях для новостей.
mystar 27 июня 2018 | 16:17
zztop1960: Польская компания PGNiG заключила долгосрочные контракты
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Так то оно вроде так. Только вот контракты на поставку 16 млрд куб. газа на 20 лет.))))))) Ухахайка.)))) Северный поток дает 55 млрд куб. в год. 16 млрд куб. на 20 лет вообще ниочем.))))
Чисто политическое решение. И денег переплатить за СПГ надо будет крохи и шум подняли.
Так то уважаемая либерасточка.)))
https://www.reuters.com/article/us-pgnig-lng-usa/polands-pgnig-signs-agreements-for-long-term-lng-supplies-from-u-s-idUSKBN1JN0LW
tag188 27 июня 2018 | 15:59
Еще одна победа энергетической сверхдержавы и лично гиганта геополитики! :))
andreyoo 27 июня 2018 | 16:05
tag188: Это ты типа съязвил?
Так для энергетической сверхдержавы это херня. Победа это аграрной сверхдержавы, премьер целой Дании подал голос в ее защиту. А энергетическая сверхдержава от аграрной отличается тем, что она считает на пару шагов дальше. И проработаны два маршрута, в тер. водах Дании и в обход. Причем второй вариант буквально на пару десятков миль длиннее.
mystar 27 июня 2018 | 16:27
andreyoo: И проработаны два маршрута, в тер. водах Дании и в обход.
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Жестокий Вы какой.))))))) Не даете либерастам, изучающим методичку из госдепа, помечтать слегка.)))))))