Более трети россиян не доверяют онлайн-платежам

Как пишет Коммерсант, это показали последние исследования. Президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сказал ТАСС, что репутацию интернет-магазинов портят мошенники.

Согласно исследованиям, больше всего безналичных платежей опасаются жители малых и средних городов.