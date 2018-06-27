Более трети россиян не доверяют онлайн-платежам
Как пишет Коммерсант, это показали последние исследования. Президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сказал ТАСС, что репутацию интернет-магазинов портят мошенники.
Согласно исследованиям, больше всего безналичных платежей опасаются жители малых и средних городов.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mews Михаил Степанцов 27 июня 2018 | 15:40
Странно, что онлайн платежи приравниваются к интернет-магазинам. Как раз в интернет-магазинах я не плачу до того, как увидел товар (исключение: OLDI, который вынудил меня сначала заплатить, а уж потом удостовериться, что товар есть и такой, какой нужно). А онлайн плачу за ЖКХ, связь, билеты и доставку еды из ресторанов.
vasyakirin 27 июня 2018 | 15:43
mews: Да я вообще не наличным не доверяю....
какой то виртуальный счет и не всегда мне доступен, за то всяким фискалам и приставам всегда онлайн!
mews Михаил Степанцов 27 июня 2018 | 15:54
vasyakirin, но, согласитесь, не стоять в очереди в банке для оплаты всяких ЖКХ, не ездить за билетами на вокзалы и в агентства, не искать лихорадочно размен мелочи на кассе магазина или получая доставку от курьера...?
Приставы - , да, но они и в квартиру зайти могут, и за границу не выпустить при случае.