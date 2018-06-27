Путин: Россия никогда не стремилась к конфронтации с США

Россия никогда не стремилась к конфронтации с США, — заявил Владимир Путин перед встречей с советником президента США Джоном Болтоном. Он принимает его в Кремле. Ранее Болтон провел переговоры в Совете безопасности России и в МИДе. В Вашингтоне говорили, что главная цель визита советника президента США – это подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. По некоторым данным, она может состояться этим летом в Хельсинки.