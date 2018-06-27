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15:31, 27 июня 2018

Путин: Россия никогда не стремилась к конфронтации с США

Россия никогда не стремилась к конфронтации с США, — заявил Владимир Путин перед встречей с советником президента США Джоном Болтоном. Он принимает его в Кремле. Ранее Болтон провел переговоры в Совете безопасности России и в МИДе. В Вашингтоне говорили, что главная цель визита советника президента США – это подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. По некоторым данным, она может состояться этим летом в Хельсинки.

Комментарии

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mikhail_spb_ 27 июня 2018 | 15:36


Опять соврал.
Да что ж такое!

testmeter 27 июня 2018 | 15:42

mikhail_spb_: Никогда не было и вот опять:
"Мы никогда не отрицали суверенитета Украины
Мы никогда не вводили войска
Мы никогда не говорили, что наших войск там нет..."

pit_heap 27 июня 2018 | 15:47

Европу отрывают от США а США от Европы.
Брюсселю следует приготовиться к худшим сценариям в отношениях с Вашингтоном, следует из письма главы Евросовета Дональда Туска лидерам 28 стран ЕС в преддверии встречи в Брюсселе.
«Я считаю, что, надеясь на лучшее, мы должны готовить наш союз к наихудшему сценарию», – сказал он, передает ТАСС.
Туск признал, что отношения с США находятся «под огромным давлением из-за политики президента Трампа». «К сожалению, разногласия выходят за рамки торговли», – добавил он.

r88w556xl4 27 июня 2018 | 15:54

testmeter: Да мы и сейчас говорим - Киев будет взят. Мы не позволим существовать рядом с Россией откровенно фашистскому, националистическому террористическому государству с откровенно враждебной по отношению к России политикой. Бандеровцы оккупировали русских на Украине, но эта оккупация временная. Русские всегда побеждали, неизбежно топча сапогами знамёна европейских упырей, помни это.

opiatnovyi63 27 июня 2018 | 15:57

r88w556xl4: Мы это о ком?О поварятах Пригожина?

radionews 27 июня 2018 | 16:09

opiatnovyi63: их палата особо буйных дурдома имени России.
Надо проверить, они правда психи, или мы имеем дело с начитавшимися "Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик" бухгалтерами Берлагами.
А то уж больно в одну дуду дудят, похоже на симуляцию.

testmeter 27 июня 2018 | 16:08

r88w556xl4: "Да мы и сейчас говорим - Киев будет взят" /// А также Берлин и Вашингтон. Напомни об этом Путину, а то он как-то пока что об этом не говорил, да еще и Будапештский меморандум подписал. Хотя, думал наверняка...

benin_papa__ 27 июня 2018 | 16:12

r88w556xl4:
Э-э-э нет, товарищ, так дело не пойдет!
Не стоит представлять ситуацию на Украине, как противовостояние всех ужасных персонажей с русскими.
Ежели с той стороны "фашисты", то со стороны РФ никакие не "русские", а коммунисты.
Ежели там "националисты", то тут опять же не "русские", а интернационалисты.
Ежели там "бандеровцы", то тут ленинцы-сталинцы.
И собственно русские, как национальный этнос", ни на какую "оккупацию" не жалуются.
А жалуются исключительно русскоговорящие хомо советикусы, страдатели по СССР
И страдатели по УССР в составе СССР.

luger_max_otto 27 июня 2018 | 16:00

Ну не умеет он по- другому.
"Новоявленный мулла, подойдя к ним с притворным благочестием на лице, хотел возгласить подобающее молитвенное обращение, но уста его, по многолетней привычке, для самого стражника неожиданно, вдруг изрыгнули сквернословие"

danko1 27 июня 2018 | 15:43

mikhail_spb_: Ну уж совсем наглое враньё, запредельное.
Достаточно послушать его самого, только врагов умеющего плодить, да зомбоящик на 5 минут включить.
И Путину, этому карлику во всех планах, но с манией величия, и врагом иметь надо мощную державу, чтобы себя великим ощущать. На пустом месте.

jurmak 27 июня 2018 | 16:02

mikhail_spb_: да он просто телевизор не смотрит

kara_kan 27 июня 2018 | 16:16

mikhail_spb_: Действительно. Если так пойдет скоро на эхе своим станет)

olegleon 27 июня 2018 | 15:37

ну хватит повторять эту кремлёвскую пропаганду про встречу Трампа с Путиным! все хомячки знают, что Россия в изоляции и ни один демократический лидер не будет встречаться с Путиным пока он не отдаст Крым

tom_tom 27 июня 2018 | 15:51

Изменение ВВП за 2015-2017 в Африке и РФии

Эфиопия: +31%
Кот-д’Ивуар: +27%
Гвинея: +24.1%
Руанда: +22.4%
Танзания: +21.8%
Сенегал: +21.4%
Кения: +17.4%
Гана: +16%
Уганда: +14.6%
Судан: +14.5%
Камерун: +14%
Конго: +13.2%
Мадагаскар: +11.8%
РФия: -1.2%

olegleon 27 июня 2018 | 15:53

tom_tom: а теперь тоже самое в абсолютных цифрах

andre_klimov 27 июня 2018 | 16:38

olegleon:
Что, в папугаях ты - длиннее? :)

pavel_svr 27 июня 2018 | 16:00

tom_tom:
А Украина - Уганда что ли?!
Где Украина, наши признанные лидеры по росту ВВП?!

student_ru_ru 27 июня 2018 | 16:09

pavel_svr: А зачем нам Украина? У нас нет больше забот, кроме как без конца показывать пальцем на Украину? Каким боком проблемы Украины относятся к нашим?

pavel_svr 27 июня 2018 | 16:13

student_ru_ru:
Если бы Том_Том был россиянино, у меня бы такого вопроса не возникло.
Им то какое дело до нашего ВВП.

student_ru_ru 27 июня 2018 | 16:15

pavel_svr: Так он вроде туркмен. Или брешет, пёс смердячий?)

testmeter 27 июня 2018 | 15:51

olegleon: Тем, кто затевает русофобию, русофобию затевает, вот это вот, вот это… затевает всё вот это, эта-а-а… я… этим людям вот и адресовываю: доиграетесь вот с этой русофобией, которую вы з… которую вы затеваете!

radionews 27 июня 2018 | 15:38

Ну да - обещание превратить в радиоактивный пепел это милая русская шутка.
Мели, Емеля, твоя неделя.
Путин уже такие горы лжи нагромоздил, что кучкой больше, кучкой меньше,- не влияет.

andre_klimov 27 июня 2018 | 15:38

Чего присел на задние вдруг? Во-первых, никого пока не интересует российский идеологический антиамериканизм. Во-вторых - ну ведь подымут все твои выступления лично и пропаганду по госСМИ и натыкают опять носом во всё это. Вот кто тебя за язык тянет?

kaputvsemu 27 июня 2018 | 15:40

В РФ ещё не издали сборник путинской лжи?

ramses333 27 июня 2018 | 15:43

Запутался в собственной лжи. А попробуй не запутайся, если правду не говоришь даже по большим праздникам.

tag188 27 июня 2018 | 15:44

А мультики с ракетами, летящими на Флориду, кто показывал?

i_c_e 27 июня 2018 | 15:48

А Болтону не наплевать ли (собственно как и Трампу)? Его дело обговорить детали возможной встречи. С Кимом в Сингапуре организовано было. С нашим Кимом толи в Австрии толи в Финляндии. Непонятно почему цвет галстука надо непосредственно с президентом да ещё и в Кремле. Какой-то не тот уровень.

(комментарий скрыт)

vblack 27 июня 2018 | 15:51

То есть, правители России не думают что творят? Само получается так?

kryimsdiiick 27 июня 2018 | 15:53

США четырежды спасали русских от голодной смерти. И всегда с Москвой были союзниками, во всех войнах.

severnaj 27 июня 2018 | 15:53

Щас будет вилять хвостикам как дворняжка. Смотри в глаза Болтону, промокашка!!! В глаза!

pit_heap 27 июня 2018 | 15:59

severnaj: Вы это писали в 2015 году когда в Москву приезжал госсекретарь Керри

severnaj 27 июня 2018 | 16:05

pit_heap: Вы хотите сказать, что Путин не изменился с тех пор? Я согласна , он и сейчас не изменится. Просто перед хозяином полебезит, а только тот за дверь, Полкан на диван - помните смешной мультик? Лжец и лицемер, как справедливо сказал о нем Архангельский протоерей. Смелый старик, почитайте.

lager23 27 июня 2018 | 15:58

Отличное начало очередной многоходовочки, теперь ему главное не обоср@ться в конце по привычке!

sergirusso 27 июня 2018 | 16:00

И ЧТО? ЧТО ВЫТЕКАЕТ ИЗ ЭТОГО ЗАЯВЛЕНИЯ? Крым Украине вернут? Выдадут Януковича? Сдадут Асада? Нет, конечно. Вот и санкции не снимут. Трамп против ЕС ведет торговую войну, а Рашке будет финансировать сбитие новых гражданских самолетов... БАЛАБОЛЫ...

vincenttt 27 июня 2018 | 16:07

обмылок опять соврамши...

natalia2108 27 июня 2018 | 16:34

Да понятно чего хочет Путин, чтобы Запад закрыл глаза на все его проделки, но с какой радости он на это расчитывает?

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