Сергей Митрохин может продолжать сбор подписей для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы
Замоскворецкий суд приостановил действие решений бюро и контрольно-ревизионной комиссии Яблока об отмене его выдвижения. Сам Митрохин решением суда удовлетворен, между тем, в пресс-службе «Яблока» заявили Интерфаксу, что партия считает это вмешательством государства в «свою внутреннюю жизнь». Рассмотрение по существу иска Митрохина, в котором он оспаривает решение об отмене его выдвижения, состоится 2-го июля.
Комментарии4
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ukov 27 июня 2018 | 15:53
Рассмотрение по существу иска Митрохина, в котором он оспаривает решение об отмене его выдвижения, состоится 2-го июля.
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Черви против "Яблока"?
osj99 27 июня 2018 | 16:30
ukov: чел одновременно мерзкий и вредный. При этом, абсолютно без даже задатков ума или харизмы. Что очевидно любому. Из-за него яблоко лишается остатков поддержки в Москве, превращаясь в посмешище.
buva53 27 июня 2018 | 16:01
Из жизни политических трупов.
pipl2015 27 июня 2018 | 16:42
продолжать-то он может, только кто его выберет