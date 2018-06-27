Сергей Митрохин может продолжать сбор подписей для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы

Замоскворецкий суд приостановил действие решений бюро и контрольно-ревизионной комиссии Яблока об отмене его выдвижения. Сам Митрохин решением суда удовлетворен, между тем, в пресс-службе «Яблока» заявили Интерфаксу, что партия считает это вмешательством государства в «свою внутреннюю жизнь». Рассмотрение по существу иска Митрохина, в котором он оспаривает решение об отмене его выдвижения, состоится 2-го июля.