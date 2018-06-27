Мосгорсуд отклонил жалобу на арест главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна
Об этом сообщает из зала суда корреспондент «Эха Москвы». Напомним, Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий. Сам он называет свое дело «заказным».
Комментарии4
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ed10075 27 июня 2018 | 15:39
Если кто-то назовет случай, когда Мосгорсуд отменил постановление об аресте и удовлетворил апелляционную жалобу, пусть не бросит в Егорову (председатель МГС) камень.
tom_tom 27 июня 2018 | 15:49
54% россиян любят Николая-2, 51% любят Сталина и 49% - Ленина.
-как вам Николай-2?
-обожаю,он классный
-а как вам Ленин, который отдал приказ о казни Николая-2?
-он тоже классный
-а как вам Сталин, который добил последних соратников Ленина?
-и он классный.
П - русская Принципиальность.
danko1 27 июня 2018 | 15:39
Нашли старое дело многолетней давности о выделении земельных участков по 6 соток, по которому уже полтора десятка раз было зафиксировано отсутствие состава преступления, даже под документами его подписи не было.
Но борьбу со свалками, с Воробьевым ему простить не могли, вот и дело состряпали.
Еще одно доказательство того, что в путинской вертикали нормальным людям места нет. Их через сфальсифицированные уголовные дела устраняют.
vvs7651 27 июня 2018 | 15:42
А с какого бодуна вообще Мосгорсуд, а не Мособлсуд рассматривает это дело?