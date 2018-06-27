Руководство МХТ имени Чехова примет решение по контракту с режиссером Константином Богомоловым позже

Об этом сообщила пресс-служба театра. Там подтвердили, что срок договора с Богомоловым истекает в конце сезона. Ранее сам режиссер написал в Фейсбуке, что больше не будет работать в МХТ имени Чехова, театр не будет продлевать с ним контракт. Режиссер отмечает, что не удивлен последними событиями. Уход Богомолова подтверждает наметившуюся тенденцию на искоренение «другого театра», — сказала в эфире «Эха Москвы» театральный критик Марина Давыдова.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что новое руководство МХТ не будет продлевать контракт с Богомоловым из-за эстетических разногласий. Напомню, Сергей Женовач был назначен художественным руководителем театра в конце марта.