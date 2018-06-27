" В индексировании пенсий работающих пенсионеров нет смысла

Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов.



«Работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с теми, что мы планировали в своих прогнозах. Поэтому мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства. В целом какая практика сейчас — что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий. Но при выходе на пенсию вся та накопленная индексация будет учитываться уже в окончательном расчете пенсионного обеспечения такого пенсионера. Мы считаем, что такая концепция имеет основание, потому что растут реальные доходы наших работников. Поэтому мы считаем, что в настоящий момент изменения этого подхода нецелесообразно».

Ранее Силуанов обещал, что к 2024-ому году пенсии вырастут до двадцати тысяч рублей.