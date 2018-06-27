В индексировании пенсий работающих пенсионеров нет смысла
Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов.
«Работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с теми, что мы планировали в своих прогнозах. Поэтому мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства. В целом какая практика сейчас — что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий. Но при выходе на пенсию вся та накопленная индексация будет учитываться уже в окончательном расчете пенсионного обеспечения такого пенсионера. Мы считаем, что такая концепция имеет основание, потому что растут реальные доходы наших работников. Поэтому мы считаем, что в настоящий момент изменения этого подхода нецелесообразно».
Ранее Силуанов обещал, что к 2024-ому году пенсии вырастут до двадцати тысяч рублей.
Комментарии28
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danko1 27 июня 2018 | 15:06
Судя по тому, что творит власть, она вообще смысла в существовании пенсионеров не видит.
Желает их скорейшей смерти до выхода на пенсию.
lenin3 27 июня 2018 | 15:12
danko1: дык,хмырь Силуанов мог бы сразу сказать,что люди после 45 правительству не нужны,ибо имеют привычку болеть.
А про будущее пенсионеров в России давно уже написал Лимонов:"316,пункт В"...
ts 27 июня 2018 | 15:33
lenin3: Силуанов -- самый кровожадный ястреб в гнезде Димона. Чубайс и компания -- младенцы по сравнению с этим чудовищем...
trans 27 июня 2018 | 15:36
lenin3: Можно подумать от Силуанова что-то зависит. Он всего лишь пешка, которая выполняет указания свыше. А старик Кабаев прячется за такими пешками, типа я тут не при чем, я не в курсе и вообще я замечательный...
luger_max_otto 27 июня 2018 | 15:20
А в том, чтобы не платить по своим обязательствам власть видит много смысла...
vasyakirin 27 июня 2018 | 15:07
Прикол, наняли правительство для того что бы нам лучше жилось, а они извращенно глумятся и оклады себе без согласования Работодателем повышают...
hz6691 27 июня 2018 | 15:12
В благополучии российских пенсионеров для правительства РФ нет никакого смысла. Потому как правительство избирается и утверждается миллиардерами.
virgenu 27 июня 2018 | 15:15
Очередное надувательство, пенсия в России не пособие, это заработанные деньги. Каждый работающий всю жизнь платит социальный налог из которого формируется пенсионный фонд. Естественно, инфляционные потери должны быть индексированы.
dunai10 27 июня 2018 | 15:18
virgenu: Каждый работающий всю жизнь платит социальный налог из которого формируется пенсионный фонд.
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Платит РАБОТОДАТЕЛЬ.
viktorova 27 июня 2018 | 15:24
dunai10: работодатель платит и 13% подоходный налог с зарплаты работника. И страховые и пенсионные.
novyrusich 27 июня 2018 | 15:32
viktorova: Вот тут вы ошибаетесь, я имею в виду подоходный налог.
Его платит работник. А работодатель лишь выполняет функцию налогового агента , удерживает налог с вас и перечисляет его налоговикам.
Но платите налог вы.
Это характерное заблуждение, что подоходный налог тоже платит работодатель.
loran_ 27 июня 2018 | 15:29
dunai10: работодатель тут выступает налоговым агентом, не более
kruzalova 27 июня 2018 | 15:36
dunai10: из денег работника
tag188 27 июня 2018 | 15:48
dunai10: Платит РАБОТОДАТЕЛЬ.
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Он платит из фонда заработной платы. Т.е. из зарплаты работники.
Просто, в отличие от НДФЛ, эти цифры не указывают в расчетном листке работники.
По такой же логике, можно утверждать, что покупатель не платит НДС, а его платит магазин.
keg 27 июня 2018 | 15:16
это точно член правительства или надзиратель концлагеря...???
nationalhero 27 июня 2018 | 15:18
Эта з@лупа считает, что он благодетельствует нас, выплачивая отобранные ранее через налоги деньги.
То есть, эта головка члена с ушами сначала содрала из наших доходов наши кровные деньги, поиграла на бирже, получила проценты, забрала себе проценты, обрушила экономику, проср@ла все полимеры, а теперь "не, не буду индексировать"?
Какой же будет у меня праздник в тот день, когда на Манежной площади это шайссе будут вешать...
perestarok 27 июня 2018 | 15:18
" В индексировании пенсий работающих пенсионеров нет смысла
Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов…"
А платить Силуанову зарплату за такую бездарность тем более не имеет смысла.
yurhip 27 июня 2018 | 15:19
"Мы считаем, что такая концепция имеет основание, потому что растут реальные доходы наших работников"
Кто бы сомневался, что ваши доходы и доходы ваших работников растут.
Может тогда и пенсионные взносы работающих пенсионеров отменить?
sergei_tn 27 июня 2018 | 15:21
Ну и сволочь!
Если он так думает, но почему глупца его держат в министрах?
Если он думает иначе, то почему он так говорит? И почему лжеца держат в министрах?
puteshestvennik 27 июня 2018 | 15:55
sergei_tn: Потому что он делает то что нужно тем кто его держит в министрах.
sparky 27 июня 2018 | 15:23
Заботливый какой министр. Ведь дай работающим пенсионерам лишний рубль, так на зарплату министрам может не хватить. Их же много, этих пенсов, так половина из них еще и на работе торчат, объедают страну. Дайбог, до смерти там торчать будут, это ж какая правильная экономия будет, глядишь, министрам корзинки с колбасками без посадок достанутся.
m_anuchin 27 июня 2018 | 15:26
Мерзкая позиция и мерзкие люди...
dekadik 27 июня 2018 | 15:30
Наверное это один из самых отмороженных упырей в правительстве.
abuvgrobu 27 июня 2018 | 15:31
Воры проклятые.. Хоть копейку, но вытащить из кармана иначе они смысла своего существования не видят..
trans 27 июня 2018 | 15:33
Наглость вкупе с лицемерием. Дед Щукарь не стесняясь харкает в своей электорат, понял что все молча проглотят.
zig66 27 июня 2018 | 15:37
Работающий пенсионер продолжает платить в пенсионный фонд.У некоторых работающих пенсионеров получается выплата в пенсионный фонд больше (вместе с работодателем), чем они получают пенсию. Но наше государство жмотится пенсию им проиндексировать.
tag188 27 июня 2018 | 15:51
Предлагаю правительству развить мысль, и работающим пенсионерам не платить пенсии, вообще.
zkotor 27 июня 2018 | 16:16
В существовании вашей шайки оккупантов трофейщиков смысла точно никакого нет