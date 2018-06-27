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15:03, 27 июня 2018

В индексировании пенсий работающих пенсионеров нет смысла

Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов.

«Работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с теми, что мы планировали в своих прогнозах. Поэтому мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства. В целом какая практика сейчас — что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий. Но при выходе на пенсию вся та накопленная индексация будет учитываться уже в окончательном расчете пенсионного обеспечения такого пенсионера. Мы считаем, что такая концепция имеет основание, потому что растут реальные доходы наших работников. Поэтому мы считаем, что в настоящий момент изменения этого подхода нецелесообразно».

Ранее Силуанов обещал, что к 2024-ому году пенсии вырастут до двадцати тысяч рублей.

Комментарии

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danko1 27 июня 2018 | 15:06

Судя по тому, что творит власть, она вообще смысла в существовании пенсионеров не видит.
Желает их скорейшей смерти до выхода на пенсию.

lenin3 27 июня 2018 | 15:12

danko1: дык,хмырь Силуанов мог бы сразу сказать,что люди после 45 правительству не нужны,ибо имеют привычку болеть.
А про будущее пенсионеров в России давно уже написал Лимонов:"316,пункт В"...

ts 27 июня 2018 | 15:33

lenin3: Силуанов -- самый кровожадный ястреб в гнезде Димона. Чубайс и компания -- младенцы по сравнению с этим чудовищем...

trans 27 июня 2018 | 15:36

lenin3: Можно подумать от Силуанова что-то зависит. Он всего лишь пешка, которая выполняет указания свыше. А старик Кабаев прячется за такими пешками, типа я тут не при чем, я не в курсе и вообще я замечательный...

luger_max_otto 27 июня 2018 | 15:20

А в том, чтобы не платить по своим обязательствам власть видит много смысла...

vasyakirin 27 июня 2018 | 15:07

Прикол, наняли правительство для того что бы нам лучше жилось, а они извращенно глумятся и оклады себе без согласования Работодателем повышают...

hz6691 27 июня 2018 | 15:12

В благополучии российских пенсионеров для правительства РФ нет никакого смысла. Потому как правительство избирается и утверждается миллиардерами.

virgenu 27 июня 2018 | 15:15

Очередное надувательство, пенсия в России не пособие, это заработанные деньги. Каждый работающий всю жизнь платит социальный налог из которого формируется пенсионный фонд. Естественно, инфляционные потери должны быть индексированы.

dunai10 27 июня 2018 | 15:18

virgenu: Каждый работающий всю жизнь платит социальный налог из которого формируется пенсионный фонд.
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Платит РАБОТОДАТЕЛЬ.

viktorova 27 июня 2018 | 15:24

dunai10: работодатель платит и 13% подоходный налог с зарплаты работника. И страховые и пенсионные.

novyrusich 27 июня 2018 | 15:32

viktorova: Вот тут вы ошибаетесь, я имею в виду подоходный налог.
Его платит работник. А работодатель лишь выполняет функцию налогового агента , удерживает налог с вас и перечисляет его налоговикам.
Но платите налог вы.
Это характерное заблуждение, что подоходный налог тоже платит работодатель.

loran_ 27 июня 2018 | 15:29

dunai10: работодатель тут выступает налоговым агентом, не более

kruzalova 27 июня 2018 | 15:36

dunai10: из денег работника

tag188 27 июня 2018 | 15:48

dunai10: Платит РАБОТОДАТЕЛЬ.
===================
Он платит из фонда заработной платы. Т.е. из зарплаты работники.
Просто, в отличие от НДФЛ, эти цифры не указывают в расчетном листке работники.
По такой же логике, можно утверждать, что покупатель не платит НДС, а его платит магазин.

keg 27 июня 2018 | 15:16

это точно член правительства или надзиратель концлагеря...???

nationalhero 27 июня 2018 | 15:18

Эта з@лупа считает, что он благодетельствует нас, выплачивая отобранные ранее через налоги деньги.
То есть, эта головка члена с ушами сначала содрала из наших доходов наши кровные деньги, поиграла на бирже, получила проценты, забрала себе проценты, обрушила экономику, проср@ла все полимеры, а теперь "не, не буду индексировать"?
Какой же будет у меня праздник в тот день, когда на Манежной площади это шайссе будут вешать...

perestarok 27 июня 2018 | 15:18

" В индексировании пенсий работающих пенсионеров нет смысла
Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов…"

А платить Силуанову зарплату за такую бездарность тем более не имеет смысла.

yurhip 27 июня 2018 | 15:19

"Мы считаем, что такая концепция имеет основание, потому что растут реальные доходы наших работников"

Кто бы сомневался, что ваши доходы и доходы ваших работников растут.
Может тогда и пенсионные взносы работающих пенсионеров отменить?

sergei_tn 27 июня 2018 | 15:21

Ну и сволочь!

Если он так думает, но почему глупца его держат в министрах?
Если он думает иначе, то почему он так говорит? И почему лжеца держат в министрах?

puteshestvennik 27 июня 2018 | 15:55

sergei_tn: Потому что он делает то что нужно тем кто его держит в министрах.

sparky 27 июня 2018 | 15:23

Заботливый какой министр. Ведь дай работающим пенсионерам лишний рубль, так на зарплату министрам может не хватить. Их же много, этих пенсов, так половина из них еще и на работе торчат, объедают страну. Дайбог, до смерти там торчать будут, это ж какая правильная экономия будет, глядишь, министрам корзинки с колбасками без посадок достанутся.

m_anuchin 27 июня 2018 | 15:26

Мерзкая позиция и мерзкие люди...

dekadik 27 июня 2018 | 15:30

Наверное это один из самых отмороженных упырей в правительстве.

(комментарий скрыт)

abuvgrobu 27 июня 2018 | 15:31

Воры проклятые.. Хоть копейку, но вытащить из кармана иначе они смысла своего существования не видят..

trans 27 июня 2018 | 15:33

Наглость вкупе с лицемерием. Дед Щукарь не стесняясь харкает в своей электорат, понял что все молча проглотят.

zig66 27 июня 2018 | 15:37

Работающий пенсионер продолжает платить в пенсионный фонд.У некоторых работающих пенсионеров получается выплата в пенсионный фонд больше (вместе с работодателем), чем они получают пенсию. Но наше государство жмотится пенсию им проиндексировать.

tag188 27 июня 2018 | 15:51

Предлагаю правительству развить мысль, и работающим пенсионерам не платить пенсии, вообще.

zkotor 27 июня 2018 | 16:16

В существовании вашей шайки оккупантов трофейщиков смысла точно никакого нет

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