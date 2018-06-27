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15:02, 27 июня 2018

Верховный суд отказался рассматривать жалобы сирийских беженцев

Они добиваются временного убежища.

Остаться в России хотят как минимум 10 граждан Сирии, которые сейчас находятся в городе Иваново. Ранее им отказал в предоставлении временного убежища местный суд. Не помоги и обращения в Верховный суд. Определения получили правозащитники из «Мемориала». В документах говорится, что на родине истцов не идет военное противостояние, а проводится контртеррористическая операция, а значит, они могут не попасться там личного преследования и бесчеловечного отношения, пишет газета «Коммерсантъ».

Опрошенные изданием эксперты считают такую позицию спорной, поскольку у многих граждан Сирии разрушены дома и им некуда возвращаться. Напомним, гражданская война началась в Сирии в 2011 году, а в 2015 военную операцию в стране начала Россия. По данным МВД, временное убежище предоставлено более тысячи сирийцам, а постоянное получили только двое.

По словам правозащитником, от беженцев требуют взятки за предоставления убежища

Комментарии

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abuvgrobu 27 июня 2018 | 15:06

Да у нас здесь и своего чурбанья навалом как-то..

tvitov66 27 июня 2018 | 15:26

abuvgrobu: а зачем мы тогда разрушаем их дома? Или это тоже не мы, а Кожугет Шойгович просто трепит почем зря про ПУбеды и 500 тыщ квадратных килОметров?

olegleon 27 июня 2018 | 15:29

tvitov66: а зачем ты разрушаешь их дома?

elenaj1959 27 июня 2018 | 15:32

abuvgrobu: Например, вы!

chapter_2 27 июня 2018 | 15:08

Верховный суд: Эти сирийцы должны быть расходным материалом режима Б.Асада, а не беженцами.

m_doc 27 июня 2018 | 15:08

они могут не попасться там личного преследования и бесчеловечного отношения
======================================================
Это что за диалект?
Или вот это:

Не помоги и обращения в Верховный суд
более тысячи сирийцам,
По словам правозащитником

Где там лохматого начальника черти носят? Всех жизни учит, себя венцом творенья мнит, а элементарного порядка в собственном хозяйстве не может навести годами!!! И кто он после этого...

mystar 27 июня 2018 | 15:10

m_doc: Сирийцев - гастарбайтеров нанял.))))))

m_doc 27 июня 2018 | 15:13

mystar: Это пять!!!:))))))))))

mystar 27 июня 2018 | 15:08

Пусть берут лопату в руки и строят себе дома на родине или автомат в руки и воевать за любую из сторон какая нравится.

snikkersnepper 27 июня 2018 | 15:33

m_doc: mystar:

Там, кстати, весьма занятный материальчик (Эхо в очередной раз оставило от него рожки да ножки). ВС отказал в убежище на том основании, что районов с активными боевыми действиями в Сирии становится все меньше (что есть чистая правда). При всем погроме, устроенном в стране, там есть возможность получить гуманитарку, поучаствовать в востановлении хозяйства и так далее. Более того - там есть целые районы, глядя на которые вообще не скажешь, что вокруг уже 7 лет идет война. То есть именно военных беженцев там меньшинство. И поэтому в Сирию уже под миллион человек вернулись назад.

Основные претензии, высказанные правозащитниками (в кавычках и без) - это как раз разрушенное жилье. Только возникает вопрос, а каким образом это жилье будет восстановлено, если человек уезжает в другую страну? Придет добрый дядя и все починит? То есть мы опять получаем не военных беженцев, а экономических. Которые бегут не от того, что их могут убить, а потому что за границей лучше жить. Ну так и отношение к ним будет соответственное.

Еще там выдали прикольный пассаж про "часть людей бежала от действий сирийского режима". Это они спасаясь от Асада сбежали к его главному союзнику? Замечательно.

Тут все три года (сейчас поменьше) все время катили бочку, что как так Россия помогает сирийцам, а они бегут в Турции и Франции. Так у России и стратегия была все время - помочь сирийцам устроить нормальную жизнь в их собственной стране (и достижения на этом фронте - не только военном - колоссальные). А не приютить как можно больше человек с неизвестной перспективой.

pavelmistery 27 июня 2018 | 15:15

В комментариях не люди, а какие-то нацики....

viktorova 27 июня 2018 | 15:21

Ватники, принимайте братский народ.

(комментарий скрыт)

yralez 27 июня 2018 | 15:25

Не, такие не нужны.
Нужен бессловесный скот, типа таджиков.

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