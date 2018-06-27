Верховный суд отказался рассматривать жалобы сирийских беженцев

Они добиваются временного убежища.

Остаться в России хотят как минимум 10 граждан Сирии, которые сейчас находятся в городе Иваново. Ранее им отказал в предоставлении временного убежища местный суд. Не помоги и обращения в Верховный суд. Определения получили правозащитники из «Мемориала». В документах говорится, что на родине истцов не идет военное противостояние, а проводится контртеррористическая операция, а значит, они могут не попасться там личного преследования и бесчеловечного отношения, пишет газета «Коммерсантъ».

Опрошенные изданием эксперты считают такую позицию спорной, поскольку у многих граждан Сирии разрушены дома и им некуда возвращаться. Напомним, гражданская война началась в Сирии в 2011 году, а в 2015 военную операцию в стране начала Россия. По данным МВД, временное убежище предоставлено более тысячи сирийцам, а постоянное получили только двое.

По словам правозащитником, от беженцев требуют взятки за предоставления убежища