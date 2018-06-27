Польский парламент отменил уголовную ответственность за публичные обвинения поляков в причастности к Холокосту
Это решение вызвано большим общественным резонансом, в том числе, в других странах.
В правительстве Польши говорят, что введение уголовной ответственности не было конечной целью закона, а лишь инструментом борьбы за историческую правду.
Комментарии37
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vladimirbelarus 27 июня 2018 | 15:05
Это называется демократия: если один дурак хочет издать дебильный закон, большинство его не примет и пошлёт дурака подальше. А в РФ - клептократия с элементами диктатуры, большинство законов - дебильные. Некому объяснить, что к чему. Все повязаны кровью и бабками. За деньги сына родного продадут. А ещё говорят про американцев, что у них только одни деньги в голове.
rips4 27 июня 2018 | 15:24
vladimirbelarus: дурашка, в польше произошло как раз так- один дурак изобрел закон, а все остальные дураки, с удовольствием его приняли.
Но с израилем шутки плохи... И недогосударсто польша, осознало ошибку, и закон отменило. Демократия это вообще миф, а демократия у современных младонедоевропейцев, это смешной миф!))
djuga 27 июня 2018 | 15:27
rips4: Демократия это вообще миф, а демократия у современных младонедоевропейцев, это смешной миф!))
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Вас зовут не "Всевышний", хохотунчик? Похоже, вы об этом знаете несоизмеримо больше всех. Поделитесь своими сокровенными, тайными знаниями, откройте мне глаза. Пожалуйста.
noxepy_7_40_ 27 июня 2018 | 15:37
djuga: Поросёночек, знания о современной политике и социологии для тебя сокровенные и тайные? Серьезно?!! 8))!!!
djuga 27 июня 2018 | 15:40
noxepy_7_40_: Поросёночек,...
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Мое происхождение и биологический класс пусть вас не возбуждают. Это мои проблемы. Что с моим вопросом и вашим ответом на него, м?
noxepy_7_40_ 27 июня 2018 | 15:47
djuga: Поросёночек, не льсти себе))) Возбудить ты можешь не только лишь всех, не более.
djuga 27 июня 2018 | 15:55
noxepy_7_40_, выкину я тебя в помойку, пожалуй. Ни одной мысли, умеешь только гадить и мусорить.
Иеще - ты не умный. Не идиот, не дурак, нет. Ты просто неумный. Увы для тебя.
А теперь отправляйся в помойное ведро, К таким же мелким пачкунам.
noxepy_7_40_ 27 июня 2018 | 16:25
djuga: Котик, я в печали. Прям даже не знаю, как дальше жить. Как людям в глаза смотреть?!! Зачем ты так суров, котик?!!!
ukov 27 июня 2018 | 15:49
djuga:
Поделитесь своими сокровенными, тайными знаниями, откройте мне глаза. Пожалуйста.
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Пожалуйста!
Польский закон в части ..." уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни" не отменён.
djuga 27 июня 2018 | 15:59
ukov: Польский закон в части ..." уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов
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А еще в одном из северных штатов США до сих пор действует закон, запрещающий выбрасывать оленей в иллюминатор самолета во время полета. Поясните, плиз, какое отношение упомянутый вамии этот американский законы имеют к данному(!) вопросу?
m_doc 27 июня 2018 | 15:26
vladimirbelarus: Побрехушка, закон таки был принят подавляющим большинством. Видать, полякам пригрозили спонсоры оставить без халявы. Пришлось прогнуться и отыграть назад.
djuga 27 июня 2018 | 15:36
m_doc: Побрехушка... спонсоры ... халявы.
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Доктор, скажите, вы в Польше хоть раз за последние десять лет были? Вы видели как там живут? Это был первый вопрос. И второй: вы видели много неудачников и бездельников, к которым спонсоры проявляли бы интерес? Поляки молодцы и именно поэтому спонсоры проявляют к ней интерес. Ну, как к Роналдо - в пандан к ЧМ-2018, или к Маше Шараповой, например. Уверен, даже вы слышали хоть одно из этих имен.
m_doc 27 июня 2018 | 15:42
djuga: вы видели много неудачников и бездельников, к которым спонсоры проявляли бы интерес
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Из самого свежего - живой труп Бабченко. Платят ведь ещё и за услуги.
djuga 27 июня 2018 | 15:48
m_doc: Бабченко. Платят ведь ещё и за услуги.
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Первое: вы знаете кто и сколько? Или просто так - ляпнуть и пнуть?
И это всего один пример. Более того, это совсем не спонсорство. Это либо оплата за работу, либо за иные услуги. Неужели вы не видите разницы? Или просто путаетесь в терминах?
m_doc 27 июня 2018 | 15:51
djuga: Проституция с любого боку выглядит одинаково. Присмотритесь повнимательней!:)
djuga 27 июня 2018 | 16:06
m_doc: Проституция с любого боку выглядит одинаково. Присмотритесь повнимательней!:)
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Вашими глазами? И изображать как вы тут пытаетесь ханжу и "праведника"? Увольте!
И еще: вы безгрешный ангел, что ли? Ни разу в жизни не солгали, ничего чужого не взяли, даже скрепки, и был у вас всего один сексуальный партнер за всю жизнь, и т.д....
Смешно.
А проституция - одна из древнейших профессий. Профессий! И это не бл@дство, как к ней ни относиться.
m_doc 27 июня 2018 | 16:12
djuga: Уже теплее. До горячего осталось рукой подать. Я в вас уверена - доберётесь самостоятельно:))
djuga 27 июня 2018 | 16:19
m_doc, вас послать сразу или погодить? Просто интересуюсь, поскольку на поверку вы оказались таким же треплом и пустобрехом, что и прыгающий тут пригожинский дурачок noxepy_7_40_. Увы и ах, но разницы между вами я пока не вижу, хотя вы здесь уже много лет, а он пару дней.
Ваше покровительственное похлопывание по плечу мне не нужно. Мне мысли ваши нужны, а я их по ка не вижу. Только многозначительное мычание и надувание щек. Хорошо, я попробую еще раз: вы в Польше хоть раз были? Если да, то когда? Поделитесь впечатлениями.
djuga 27 июня 2018 | 15:29
vladimirbelarus: Это называется демократия
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Соглашусь. А еще это называется здравым смыслом и умением признавать свои ошибки или неверные ходы. И не только признавать, но и исправлять их. Молодцы, поляки!
boldu1n 27 июня 2018 | 15:05
Хде прокладки? Хде даунко 1 ?
oldpartizan 27 июня 2018 | 15:25
boldu1n: потёк после куратора?
captainobvious 27 июня 2018 | 15:31
это решение вызвано всего одним единственным обстоятельством: принятием в США закона №447 «Правосудие для выживших» (Трамп подписал закон в символический день — 9 мая 2018 года), который требует от Польши выплаты компенсаций жертвам геноцида евреев нацистами на основании того факта, что польские коллаборационисты пособничали в деле убийства евреев и присваивали их собственность... короче, пшеки быстро сообразили, что теперь им надо либо уголовно преследовать всех американских конгрессменов и президента лично - то есть откусить руку, их кормящую, - либо тихо слиться, сделав вид, что так оно и должно быть... лимитрофы, такие лимитрофы )))
m_doc 27 июня 2018 | 15:36
captainobvious: Вау! Поляков будут чуть-чуть раздевать и разувать ближайшие друзья? Ну что ж. Так им и надо. Мож, и до бандеровцев ручонки когда-нить дотянутся.
captainobvious 27 июня 2018 | 15:43
m_doc: просто нашим польским небратьям, со всей присущей нынешней администрации США деликатностью (иначе говоря, приложив их фейсом об тейбл) дали понять, что их утвержденное вашингтонским худсоветом амплуа - клиническая русофобия, а для разговора на тему Холокоста они со своим шляхетским гонором биографией не вышли... обтекайте, мои польские друзья, это я вам как на четверть поляк говорю )))
student_ru_ru 27 июня 2018 | 15:40
captainobvious: Мы тоже лимитрофы. Нам сказали "Дерипаска геть!" - прежневский комсомол ответил "Есть!"
captainobvious 27 июня 2018 | 15:46
student_ru_ru: то есть Вы как бы делаете вид, будто не знаете, что Дерипаска к кооперативу "Озера" ну ни каким боком не относится, и своим его в кремлевских коридорах никто не считает уже лет так 15? ))
student_ru_ru 27 июня 2018 | 16:04
captainobvious: Я слабо ориентируюсь в этих тайнах мадридского двора, но пусть будет по-вашему. В таком случае задам вам вопрос - а кого они считают своими и приближёнными к кооперативу "Озера"? Понятие "российский народ" входит в число приближённых этого кооператива? Или это есть холопы этого царского двора, коих они порют по выходным на своих царственных конюшнях, и если им надо, то просранные на свои маниакально-величавые цели, в том числе на ставки по скачкам, деньги, легко возмещают жалкими копейками этих холопов? И могут ли они сдать этот "народ", если он не свой? А может, они его и так сдают по частям?)
captainobvious 27 июня 2018 | 16:09
student_ru_ru: ну, давайте я Вам сейчас тоже выдам какое-нибудь пропагандистское клише в стиле газеты "День/Завтра" про либерастов, организовавших геноцид русского народа? ну, чтобы не снижать заданный Вами уровень пафоса и оставаться в рамках лексики на грани истерики?
student_ru_ru 27 июня 2018 | 16:13
captainobvious: А зачем вам либерасты из 90-х? Это было очень давно, а сейчас правит кооператив "Озеро". И заметьте - не я первый о нём заговорил, а вы. Так почему кооператив "Озеро" до сих не исправил косяки либерастов 90-х, только их усугубив до полного абсурда? Как вы ответите на этот вопрос без штампов?)
captainobvious 27 июня 2018 | 16:20
student_ru_ru: если бы кооператив "Озеро" не исправил косяки либерастов 90-х, то мы бы с Вами сейчас проживали в сопредельных "суверенных республиках", одну из которых (рискну предположить, что Вашу) раздирала бы гражданская война, а другая (скорее всего, моя) была бы оккупирована под протекторатом НАТО и ЕС... ну, а если серьезно, Путин с первого дня своего президентства и до дня сегодняшнего был и остается фигурой компромиссной между ненавидящими друг друга кланами российского политического класса, и вся его политическая сила и хитрость заключается в умении тонко балансировать интересы и амбиции этих двух кланов. Кооператив "Озеро" лишь один из них. И поверьте, к Путину, по поводу не исправленных косяков 90-х, у меня лично вопросов не меньше, чем у Вас...
student_ru_ru 27 июня 2018 | 16:41
captainobvious: 1. одну из которых (рискну предположить, что Вашу) раздирала бы гражданская война,
Рискну предположить, что ваше предположение слишком преувеличенное, это как когда у страха глаза велики и когда издалека видится совсем не то, что при ближайшем рассмотрении. Напомню, что коренного населения здесь проживает не больше 20%, и война, если бы и произошла, то между башкирами и татарами, коих проживает здесь примерно то же и немного больше количество, но никак не были бы одной из сторон русские. Но даже этого не могло произойти, потому что места проживания и тех и других сильно разные. И ещё для этого нужна подпитка снаружи оружием другими заинтересованными сторонами. И всё это в самом центре России, со всех сторон окружённой территориями, населёнными преимущественно русскими. Только Татария на западе, но башкирские татары именно на западе Башкирии и проживают. Да и сама Татария в центре России. Такие разговоры напоминают мне женщину из Москвы, где-то в 95-м, когда она с удивлением спросила - а разве у вас не собственная валюта?)
В общем, слишком натянуто.
2. Рискну предположить, что не либерасты начинали первую чеченскую, а обиженный силовой блок. А именно первая чеченская и положила начало второй чеченской. И вообще, есть мнения, что именно определённые силы в этом силовом блоке плюс олигархия через своего старого дружбана асаева и развязали 2-ю чеченскую с целью спасения и укрепления своей власти и привода своей креатуры Путина на пост главы государства.
3. Результат через 20 лет - вновь раздираемая противоречиями разорённая олигархами и коррупционерами страна. От чего ушли, к тому и пришли. Вот такое есть мнение. И я с ним согласен.
andre_klimov 27 июня 2018 | 15:32
Вот у поляков "мединские" как-то плохо приживаются, даже когда им очень хочется...
m_doc 27 июня 2018 | 15:49
andre_klimov: Мединский при чём? Неймётся Россию приплести? Ну дык это нечто навязчивое, нездоровое. Лечитесь, поправляйтесь!
andre_klimov 27 июня 2018 | 15:59
m_doc:
Ну, если Вы не в курсе общности Мединского и авторов скандального закона - это не означает, что этого нет. Будьте информированы и сохраняйте трезвость ума. Тем более, что про Россию - это Ваши мысли. Для меня лично Мединский, как раз - не Россия. Для Вас, похоже - наоборот.
m_doc 27 июня 2018 | 16:09
andre_klimov: Теперь, конечно же, всё яснее ясного. "Мединские" - это, значицца, некие безродные символы. Бомжи, мож сказать, без имени и, в-общем без судьбы (с)
Умно. А уж как ловко.. как у профессионального напёрсточника. И, главное - совершенно незаметно:)))
andre_klimov 27 июня 2018 | 16:33
m_doc:
Что ж Вы так раздуваетесь от гордости за своё незнание и непонимание? Хотите считать, что Мединский - это и есть настоящая Россия - Ваше право. Вы друг друга нашли...
abuvgrobu 27 июня 2018 | 15:54
Можно подумать, пшеков "совесть замучила", поэтому и отменили. Просто паяльник к одному месту приблизили, вот и затрепыхались. А так, у этого народца память и совесть на последнем месте.