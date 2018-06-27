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15:00, 27 июня 2018

Польский парламент отменил уголовную ответственность за публичные обвинения поляков в причастности к Холокосту

Это решение вызвано большим общественным резонансом, в том числе, в других странах.
В правительстве Польши говорят, что введение уголовной ответственности не было конечной целью закона, а лишь инструментом борьбы за историческую правду.

Комментарии

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vladimirbelarus 27 июня 2018 | 15:05

Это называется демократия: если один дурак хочет издать дебильный закон, большинство его не примет и пошлёт дурака подальше. А в РФ - клептократия с элементами диктатуры, большинство законов - дебильные. Некому объяснить, что к чему. Все повязаны кровью и бабками. За деньги сына родного продадут. А ещё говорят про американцев, что у них только одни деньги в голове.

rips4 27 июня 2018 | 15:24

vladimirbelarus: дурашка, в польше произошло как раз так- один дурак изобрел закон, а все остальные дураки, с удовольствием его приняли.
Но с израилем шутки плохи... И недогосударсто польша, осознало ошибку, и закон отменило. Демократия это вообще миф, а демократия у современных младонедоевропейцев, это смешной миф!))

djuga 27 июня 2018 | 15:27

rips4: Демократия это вообще миф, а демократия у современных младонедоевропейцев, это смешной миф!))
==============================================================================

Вас зовут не "Всевышний", хохотунчик? Похоже, вы об этом знаете несоизмеримо больше всех. Поделитесь своими сокровенными, тайными знаниями, откройте мне глаза. Пожалуйста.

noxepy_7_40_ 27 июня 2018 | 15:37

djuga: Поросёночек, знания о современной политике и социологии для тебя сокровенные и тайные? Серьезно?!! 8))!!!

djuga 27 июня 2018 | 15:40

noxepy_7_40_: Поросёночек,...
======================================================================

Мое происхождение и биологический класс пусть вас не возбуждают. Это мои проблемы. Что с моим вопросом и вашим ответом на него, м?

noxepy_7_40_ 27 июня 2018 | 15:47

djuga: Поросёночек, не льсти себе))) Возбудить ты можешь не только лишь всех, не более.

djuga 27 июня 2018 | 15:55

noxepy_7_40_, выкину я тебя в помойку, пожалуй. Ни одной мысли, умеешь только гадить и мусорить.
Иеще - ты не умный. Не идиот, не дурак, нет. Ты просто неумный. Увы для тебя.
А теперь отправляйся в помойное ведро, К таким же мелким пачкунам.

noxepy_7_40_ 27 июня 2018 | 16:25

djuga: Котик, я в печали. Прям даже не знаю, как дальше жить. Как людям в глаза смотреть?!! Зачем ты так суров, котик?!!!

ukov 27 июня 2018 | 15:49

djuga:
Поделитесь своими сокровенными, тайными знаниями, откройте мне глаза. Пожалуйста.
_____________________________________
Пожалуйста!
Польский закон в части ..." уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни" не отменён.


djuga 27 июня 2018 | 15:59

ukov: Польский закон в части ..." уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов
========================================================================

А еще в одном из северных штатов США до сих пор действует закон, запрещающий выбрасывать оленей в иллюминатор самолета во время полета. Поясните, плиз, какое отношение упомянутый вамии этот американский законы имеют к данному(!) вопросу?

m_doc 27 июня 2018 | 15:26

vladimirbelarus: Побрехушка, закон таки был принят подавляющим большинством. Видать, полякам пригрозили спонсоры оставить без халявы. Пришлось прогнуться и отыграть назад.

djuga 27 июня 2018 | 15:36

m_doc: Побрехушка... спонсоры ... халявы.
===============================================================================

Доктор, скажите, вы в Польше хоть раз за последние десять лет были? Вы видели как там живут? Это был первый вопрос. И второй: вы видели много неудачников и бездельников, к которым спонсоры проявляли бы интерес? Поляки молодцы и именно поэтому спонсоры проявляют к ней интерес. Ну, как к Роналдо - в пандан к ЧМ-2018, или к Маше Шараповой, например. Уверен, даже вы слышали хоть одно из этих имен.

m_doc 27 июня 2018 | 15:42

djuga: вы видели много неудачников и бездельников, к которым спонсоры проявляли бы интерес
======================================
Из самого свежего - живой труп Бабченко. Платят ведь ещё и за услуги.

djuga 27 июня 2018 | 15:48

m_doc: Бабченко. Платят ведь ещё и за услуги.
=============================================================================

Первое: вы знаете кто и сколько? Или просто так - ляпнуть и пнуть?
И это всего один пример. Более того, это совсем не спонсорство. Это либо оплата за работу, либо за иные услуги. Неужели вы не видите разницы? Или просто путаетесь в терминах?

m_doc 27 июня 2018 | 15:51

djuga: Проституция с любого боку выглядит одинаково. Присмотритесь повнимательней!:)

djuga 27 июня 2018 | 16:06

m_doc: Проституция с любого боку выглядит одинаково. Присмотритесь повнимательней!:)
=====================================================================

Вашими глазами? И изображать как вы тут пытаетесь ханжу и "праведника"? Увольте!
И еще: вы безгрешный ангел, что ли? Ни разу в жизни не солгали, ничего чужого не взяли, даже скрепки, и был у вас всего один сексуальный партнер за всю жизнь, и т.д....
Смешно.
А проституция - одна из древнейших профессий. Профессий! И это не бл@дство, как к ней ни относиться.

m_doc 27 июня 2018 | 16:12

djuga: Уже теплее. До горячего осталось рукой подать. Я в вас уверена - доберётесь самостоятельно:))

djuga 27 июня 2018 | 16:19

m_doc, вас послать сразу или погодить? Просто интересуюсь, поскольку на поверку вы оказались таким же треплом и пустобрехом, что и прыгающий тут пригожинский дурачок noxepy_7_40_. Увы и ах, но разницы между вами я пока не вижу, хотя вы здесь уже много лет, а он пару дней.
Ваше покровительственное похлопывание по плечу мне не нужно. Мне мысли ваши нужны, а я их по ка не вижу. Только многозначительное мычание и надувание щек. Хорошо, я попробую еще раз: вы в Польше хоть раз были? Если да, то когда? Поделитесь впечатлениями.

djuga 27 июня 2018 | 15:29

vladimirbelarus: Это называется демократия
===================================================================================

Соглашусь. А еще это называется здравым смыслом и умением признавать свои ошибки или неверные ходы. И не только признавать, но и исправлять их. Молодцы, поляки!

boldu1n 27 июня 2018 | 15:05

Хде прокладки? Хде даунко 1 ?

oldpartizan 27 июня 2018 | 15:25

boldu1n: потёк после куратора?

captainobvious 27 июня 2018 | 15:31

это решение вызвано всего одним единственным обстоятельством: принятием в США закона №447 «Правосудие для выживших» (Трамп подписал закон в символический день — 9 мая 2018 года), который требует от Польши выплаты компенсаций жертвам геноцида евреев нацистами на основании того факта, что польские коллаборационисты пособничали в деле убийства евреев и присваивали их собственность... короче, пшеки быстро сообразили, что теперь им надо либо уголовно преследовать всех американских конгрессменов и президента лично - то есть откусить руку, их кормящую, - либо тихо слиться, сделав вид, что так оно и должно быть... лимитрофы, такие лимитрофы )))

m_doc 27 июня 2018 | 15:36

captainobvious: Вау! Поляков будут чуть-чуть раздевать и разувать ближайшие друзья? Ну что ж. Так им и надо. Мож, и до бандеровцев ручонки когда-нить дотянутся.

captainobvious 27 июня 2018 | 15:43

m_doc: просто нашим польским небратьям, со всей присущей нынешней администрации США деликатностью (иначе говоря, приложив их фейсом об тейбл) дали понять, что их утвержденное вашингтонским худсоветом амплуа - клиническая русофобия, а для разговора на тему Холокоста они со своим шляхетским гонором биографией не вышли... обтекайте, мои польские друзья, это я вам как на четверть поляк говорю )))

student_ru_ru 27 июня 2018 | 15:40

captainobvious: Мы тоже лимитрофы. Нам сказали "Дерипаска геть!" - прежневский комсомол ответил "Есть!"

captainobvious 27 июня 2018 | 15:46

student_ru_ru: то есть Вы как бы делаете вид, будто не знаете, что Дерипаска к кооперативу "Озера" ну ни каким боком не относится, и своим его в кремлевских коридорах никто не считает уже лет так 15? ))

student_ru_ru 27 июня 2018 | 16:04

captainobvious: Я слабо ориентируюсь в этих тайнах мадридского двора, но пусть будет по-вашему. В таком случае задам вам вопрос - а кого они считают своими и приближёнными к кооперативу "Озера"? Понятие "российский народ" входит в число приближённых этого кооператива? Или это есть холопы этого царского двора, коих они порют по выходным на своих царственных конюшнях, и если им надо, то просранные на свои маниакально-величавые цели, в том числе на ставки по скачкам, деньги, легко возмещают жалкими копейками этих холопов? И могут ли они сдать этот "народ", если он не свой? А может, они его и так сдают по частям?)

captainobvious 27 июня 2018 | 16:09

student_ru_ru: ну, давайте я Вам сейчас тоже выдам какое-нибудь пропагандистское клише в стиле газеты "День/Завтра" про либерастов, организовавших геноцид русского народа? ну, чтобы не снижать заданный Вами уровень пафоса и оставаться в рамках лексики на грани истерики?

student_ru_ru 27 июня 2018 | 16:13

captainobvious: А зачем вам либерасты из 90-х? Это было очень давно, а сейчас правит кооператив "Озеро". И заметьте - не я первый о нём заговорил, а вы. Так почему кооператив "Озеро" до сих не исправил косяки либерастов 90-х, только их усугубив до полного абсурда? Как вы ответите на этот вопрос без штампов?)

captainobvious 27 июня 2018 | 16:20

student_ru_ru: если бы кооператив "Озеро" не исправил косяки либерастов 90-х, то мы бы с Вами сейчас проживали в сопредельных "суверенных республиках", одну из которых (рискну предположить, что Вашу) раздирала бы гражданская война, а другая (скорее всего, моя) была бы оккупирована под протекторатом НАТО и ЕС... ну, а если серьезно, Путин с первого дня своего президентства и до дня сегодняшнего был и остается фигурой компромиссной между ненавидящими друг друга кланами российского политического класса, и вся его политическая сила и хитрость заключается в умении тонко балансировать интересы и амбиции этих двух кланов. Кооператив "Озеро" лишь один из них. И поверьте, к Путину, по поводу не исправленных косяков 90-х, у меня лично вопросов не меньше, чем у Вас...

student_ru_ru 27 июня 2018 | 16:41

captainobvious: 1. одну из которых (рискну предположить, что Вашу) раздирала бы гражданская война,

Рискну предположить, что ваше предположение слишком преувеличенное, это как когда у страха глаза велики и когда издалека видится совсем не то, что при ближайшем рассмотрении. Напомню, что коренного населения здесь проживает не больше 20%, и война, если бы и произошла, то между башкирами и татарами, коих проживает здесь примерно то же и немного больше количество, но никак не были бы одной из сторон русские. Но даже этого не могло произойти, потому что места проживания и тех и других сильно разные. И ещё для этого нужна подпитка снаружи оружием другими заинтересованными сторонами. И всё это в самом центре России, со всех сторон окружённой территориями, населёнными преимущественно русскими. Только Татария на западе, но башкирские татары именно на западе Башкирии и проживают. Да и сама Татария в центре России. Такие разговоры напоминают мне женщину из Москвы, где-то в 95-м, когда она с удивлением спросила - а разве у вас не собственная валюта?)

В общем, слишком натянуто.

2. Рискну предположить, что не либерасты начинали первую чеченскую, а обиженный силовой блок. А именно первая чеченская и положила начало второй чеченской. И вообще, есть мнения, что именно определённые силы в этом силовом блоке плюс олигархия через своего старого дружбана асаева и развязали 2-ю чеченскую с целью спасения и укрепления своей власти и привода своей креатуры Путина на пост главы государства.

3. Результат через 20 лет - вновь раздираемая противоречиями разорённая олигархами и коррупционерами страна. От чего ушли, к тому и пришли. Вот такое есть мнение. И я с ним согласен.

andre_klimov 27 июня 2018 | 15:32

Вот у поляков "мединские" как-то плохо приживаются, даже когда им очень хочется...

m_doc 27 июня 2018 | 15:49

andre_klimov: Мединский при чём? Неймётся Россию приплести? Ну дык это нечто навязчивое, нездоровое. Лечитесь, поправляйтесь!

andre_klimov 27 июня 2018 | 15:59

m_doc:
Ну, если Вы не в курсе общности Мединского и авторов скандального закона - это не означает, что этого нет. Будьте информированы и сохраняйте трезвость ума. Тем более, что про Россию - это Ваши мысли. Для меня лично Мединский, как раз - не Россия. Для Вас, похоже - наоборот.

m_doc 27 июня 2018 | 16:09

andre_klimov: Теперь, конечно же, всё яснее ясного. "Мединские" - это, значицца, некие безродные символы. Бомжи, мож сказать, без имени и, в-общем без судьбы (с)
Умно. А уж как ловко.. как у профессионального напёрсточника. И, главное - совершенно незаметно:)))

andre_klimov 27 июня 2018 | 16:33

m_doc:
Что ж Вы так раздуваетесь от гордости за своё незнание и непонимание? Хотите считать, что Мединский - это и есть настоящая Россия - Ваше право. Вы друг друга нашли...

abuvgrobu 27 июня 2018 | 15:54

Можно подумать, пшеков "совесть замучила", поэтому и отменили. Просто паяльник к одному месту приблизили, вот и затрепыхались. А так, у этого народца память и совесть на последнем месте.

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