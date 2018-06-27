Франция наряду с еще пятью странами ЕС предоставит убежище для 230 мигрантов
Они были спасены в конце минувшей недели у берегов Ливии. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон.
Между тем, датскому сухогрузу, на борту которого находится более ста мигрантов, итальянские власти разрешили зайти в порт на Сицилии.
Комментарии2
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mystar 27 июня 2018 | 14:48
Мнда дела. Албания и Ливия отказались от европейского предложения построить на их территории лагеря беженцев. Все, девать их больше некуда. Или принимать по прежнему или топить в Средиземном море. Усраина правда еще есть. Может туда?
andre_klimov 27 июня 2018 | 14:51
"Бедные" эритрейские "беженцы" платят контрабандистам по 2-3 тысячи евро за голову, что бы их вывели на границу с Израилем. Этих же везут морем - скорее всего и цена доставки выше. Нехилый бизнес у кого-то, доложу я вам. По сути - торговля людьми. А бороться с этим международная бюрократия не будет - они за счёт этого ещё больше бабла подымут на всяких "агентствах по оказанию помощи беженцам".