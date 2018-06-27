Дмитрий Медведев предложил обсудить продление контрсанкций на 2019-ый год
По его словам, это связано с решениями Евросоюза и США, которые продлевают свои ограничительные меры в отношении россиян и российских компаний.
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По его словам, это связано с решениями Евросоюза и США, которые продлевают свои ограничительные меры в отношении россиян и российских компаний.
Комментарии12
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johnbmw Евгений Большаков 27 июня 2018 | 14:33
Продлевать надо Обязательно!
а то БЕЗ них как-то наша экономика подтормаживать начнёт ....
danko1 27 июня 2018 | 14:37
johnbmw: Повышать пенсионный возраст, вводить новые налоги и повышать действующие этим тупым правителям мало.
Они желают и антисанкции против населения продлевать, чтобы вообще до пенсии 99% не доживали.
avp235 27 июня 2018 | 14:49
danko1:
Уже было сообщение, что до "новых" пенсий доживут 83% мужчин и 94% женщин.
johnbmw Евгений Большаков 27 июня 2018 | 14:52
avp235: ... верите? ...
yuriyp 27 июня 2018 | 14:37
Святой человек! Все о нас заботится. О себе бы подумал...
farang 27 июня 2018 | 14:44
yuriyp: "Утром мажу бутерброд -
сразу мысль , а как нард?"
dr_nemos 27 июня 2018 | 14:37
точнее ..продление санкций против народа россии.
archibald_dandy_esquire 27 июня 2018 | 14:48
dr_nemos: " продление санкций против народа россии. "
не народа, а неселения
во-вторых - рассматривайте это, как эксперимент - Владимир Владимирович любопытствует - насколько можно придавить население ненавистной ему страны выходят же одиночки, которые под контролем, которых всегда можно убить, а большинство всегда "за" то, чтобы его удавили до полного уничтожения - Владимиру интересно - сможет ли он?
recobra 27 июня 2018 | 14:43
Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных". Петиция направлена на освобождение российских граждан, оказавшихся в неволе в Украине
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
yralez 27 июня 2018 | 14:45
Кидка с пенсиями мало ?
zhrv 27 июня 2018 | 14:46
Семки пусть не забудет, обсуждальщик.
ramses333 27 июня 2018 | 14:53
А что тут обсуждать? Посадить Медведева, Путина и всех высокопоставленных чиновников на импортозамещенные продукты, и пусть продляют контрсанкции. Если выживут.