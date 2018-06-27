Помощник президента США Джон Болтон встретится сегодня в Кремле с президентом России Владимиром Путиным

Они обсудят проблемы в отношениях двух стран, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы в наших двусторонних отношениях не можем похвастаться интенсивностью двусторонних контактов, тем более на высоком уровне, поэтому, конечно, такие контакты используются для обмена мнениями по главным международным проблемам — их набор достаточно понятен и очевиден и обсуждение того печального состояния, в котором пребывают наши двусторонние отношения».

Дмитрий Песков добавил, что Джон Болтон также пообщается с руководством МИДа и Совета безопасности.