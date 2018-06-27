Помощник президента США Джон Болтон встретится сегодня в Кремле с президентом России Владимиром Путиным
Они обсудят проблемы в отношениях двух стран, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы в наших двусторонних отношениях не можем похвастаться интенсивностью двусторонних контактов, тем более на высоком уровне, поэтому, конечно, такие контакты используются для обмена мнениями по главным международным проблемам — их набор достаточно понятен и очевиден и обсуждение того печального состояния, в котором пребывают наши двусторонние отношения».
Дмитрий Песков добавил, что Джон Болтон также пообщается с руководством МИДа и Совета безопасности.
Комментарии7
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olegleon 27 июня 2018 | 14:36
опять фейковые новости! все хомячки знают, что Россия в изоляции и это выдумки Кремля, что кто-то в Москву приезжает из западных политиков.
noxepy_7_40_ 27 июня 2018 | 14:37
Сделка между Трампом и Путиным стала бы кошмаром для Европы
В среду советник президента США по национальной безопасности Болтон прибывает в Москву. Речь, видимо, пойдет о подготовке встречи между Трампом и Путиным. В Европе нарастают опасения, не пойдет ли все по плохому для нее сценарию, пишет московский корреспондент Die Welt Павел Локшин.
"То, что Трамп хочет встретиться с Путиным, известно давно. Подготовка началась не позднее марта, после переизбрания Путина (президентом) и поздравлений от Трампа, с которыми он поспешил наперекор своим консультантам. Тогда глава Белого дома и пригласил своего российского коллегу в Вашингтон, однако тот, очевидно, предпочитает встретиться на нейтральной территории", - замечает журналист.
По сообщениям австрийских и американских СМИ, встреча может пройти в Австрии, говорится в статье.
"До этого, - продолжает Локшин, - Трамп морочил голову своим союзникам на саммите G7 в Канаде. Так, он потребовал - наверное, без согласования с советниками - вернуть Россию в "большую семерку". После вызвавшей неоднозначные оценки встречи с Ким Чен Ыном Трамп, похоже, окончательно уверовал в силу своих личных дипломатических качеств - и теперь хочет проверить их на Путине".
"Это беспокоит прежде всего Европу. С учетом нынешних отношений Москвы и Вашингтона, а также идущего в США расследования предполагаемого российского вмешательства в ход президентских выборов в 2016 году неожиданные уступки Путину маловероятны. Однако с Трампом их нельзя исключать", - отмечает автор статьи.
"Кошмаром стал бы сценарий, предусматривающий сделку между Вашингтоном и Москвой в обход европейцев - например, о выходе США из войсковых учений на восточных рубежах альянса. В разговоре с Трампом, - полагает Локшин, - Путин мог бы давить на то, что американское участие в маневрах в Восточной Европе обходится в копеечку и рискованно с точки зрения политики безопасности. В ответ Москва могла бы предложить отказаться от учений на западе страны".
glotze7 27 июня 2018 | 14:40
Ох, какие жирные выползки пошли, что одеколон, что ноксепю. Сразу видно - геополитика :) Болтон будет ждать в приемной, пока Вован фунбол глядит.
olegleon 27 июня 2018 | 14:49
glotze7: какой футбол? это всё на Мосфильме снято. все хомячки знают, что Россию лишили ЧМ по футболу из-за Крыма и никто из демократических стран не приехал.
kievlyanka 27 июня 2018 | 14:49
...лучше бы с ним встретился Рамси Болтон!!!!
andreykochnev 27 июня 2018 | 14:51
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Путин 2018
Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал
isnowanaarene 27 июня 2018 | 14:54
Старший помощник занят?