Владимир Путин будет смотреть матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании
Но пока не решил, приедет ли на стадион. Напомним, встреча должна состояться 1 июля в Лужниках. Сегодня в 17 часов начнутся матчи Мексика-Швеция, Германия-Южная Корея, а в 21 час – Сербия-Бразилия, а также Швейцария-Коста-Рика.
Комментарии21
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danko1 27 июня 2018 | 14:32
Футбол этот гопник смотреть будет, а в отношении повышения пенсионного возраста он знать ничего не желает.
Хотя только за это, как за обман избирателей, этого вора в отставку отправить надо.
archibald_dandy_esquire 27 июня 2018 | 14:36
danko1:
" пока не решил, приедет ли на стадион… "
а что? с Испанией договорного матча не будет, как с саудитами?
бюджетных денег не хватает, чтобы сборную Испании купить на проигрыш?
hangman19 27 июня 2018 | 14:42
archibald_dandy_esquire: Как раз и решается этот вопрос, если хватит, то приедет, а если нет, тогда дома будет смотреть.
lenin3 27 июня 2018 | 14:54
archibald_dandy_esquire:боится,что испанцы,рядом присутствующие,будут ему извиняющиеся движения руками делать...)))
olegleon 27 июня 2018 | 14:34
отсутствие этого великого футболиста на стадионе может сказаться на игре нашей сборной????
mmm_333 27 июня 2018 | 14:37
Если вдруг, что невероятно россияне будут выигрывать, то за пять минут выскочит на трибуну, будто весь в делах был и еле успел. А пролетят, то та и убежит через задний ход, да ещё с ленцой сообщат, что мол не до них было. Смех одним словом.
mmm_333 27 июня 2018 | 14:37
Если вдруг, что невероятно россияне будут выигрывать, то за пять минут выскочит на трибуну, будто весь в делах был и еле успел. А пролетят, то та и убежит через задний ход, да ещё с ленцой сообщат, что мол не до них было. Смех одним словом.
mercer57 27 июня 2018 | 14:38
не пойму, как можно было дать разрешение на
проведение ЧМ фашистской стране-агрессору !?
noxepy_7_40_ 27 июня 2018 | 14:45
mercer57: А как можно просить страну-агрессора покупать больше конфет, можешь представить, барсучёныш?
sborisych 27 июня 2018 | 14:38
Мучения не просты- придёт- и проиграют... А не придёт- а как выиграют..
Впочем, нехай терзается, время есть.
P.S. Нечто кому-то это ещё интересно, или важно?
sborisych 27 июня 2018 | 14:40
sborisych:
sorry...
...ВпРочем,...
vvs7651 27 июня 2018 | 14:39
Зассыт.
Как это он сделал с матчем Уругвай-Россия.
Как это он всегда делает в неоднозначных ситуациях...
angrew 27 июня 2018 | 14:40
Билет не смог достать? Пенсию-то, как работающему пенсионеру. не индексируют...
beobachter 27 июня 2018 | 14:40
На стадион он приедет только в случае зачистки стадиона от болельщиков и гарантии победы сборной России. Думаю, что гарантий ему не дадут, и он не приедет. Не может позволить себе Путин быть там, где нет победы...
garaal 27 июня 2018 | 14:42
А за кого будет болеть?
putin2018 27 июня 2018 | 14:47
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
janychar 27 июня 2018 | 14:52
Представляю, каково ему. Это ж не сауды, слов не понимают. А вдруг продуют - скажут что начальство припёрлось и сглазило. ,Да и камеры будут постоянно в харю заглядывать, мимику вычислять. Не, не пойдёт. А вдруг выиграют. И как же в час триумфа без НЕГО. Ведь там где он - там победа. А победа - там где он. А без него нет России. И кому нужен мир без России, а стало быть - без него? Ведь победа - это он, а тут без него. Парадокс чреватый потерей веры. Надо идти. А ещё лучше договориться. Нефиг им мяться. Бабки взяли, шаркнули ножкой и пусть валят в свою Испанию. Чай не дома.
idruker 27 июня 2018 | 14:53
следите за передвижениями Путина, если делаете ставки на матч. Если Его Величество самолично прибудет на матч - значит победа обеспечена, если же не придет, то - одно из двух :)
vladimir1967 27 июня 2018 | 14:54
Царьку нужны 146% гарантии победы российской сборной, только при этом условии соизволит приехать на матч. Но ФИФА не ЦИК.
vincenttt 27 июня 2018 | 14:55
Да ну?!!!...Какая "важная" новость!...А в перерыве, когда его уборной по мячегонянию испанцы уже порвут очко эта гэбистская шваль испражняться пойдёт али нет?!
vasya_von_smetankin 27 июня 2018 | 14:55
Стань Духовнее - забудь про свою пенсию, глазей на Футбольного Царя!