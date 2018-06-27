Владимир Путин будет смотреть матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании

Но пока не решил, приедет ли на стадион. Напомним, встреча должна состояться 1 июля в Лужниках. Сегодня в 17 часов начнутся матчи Мексика-Швеция, Германия-Южная Корея, а в 21 час – Сербия-Бразилия, а также Швейцария-Коста-Рика.