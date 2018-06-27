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14:30, 27 июня 2018

Владимир Путин будет смотреть матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании

Но пока не решил, приедет ли на стадион. Напомним, встреча должна состояться 1 июля в Лужниках. Сегодня в 17 часов начнутся матчи Мексика-Швеция, Германия-Южная Корея, а в 21 час – Сербия-Бразилия, а также Швейцария-Коста-Рика.

Комментарии

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danko1 27 июня 2018 | 14:32

Футбол этот гопник смотреть будет, а в отношении повышения пенсионного возраста он знать ничего не желает.
Хотя только за это, как за обман избирателей, этого вора в отставку отправить надо.

archibald_dandy_esquire 27 июня 2018 | 14:36

danko1:
" пока не решил, приедет ли на стадион… "

а что? с Испанией договорного матча не будет, как с саудитами?
бюджетных денег не хватает, чтобы сборную Испании купить на проигрыш?

hangman19 27 июня 2018 | 14:42

archibald_dandy_esquire: Как раз и решается этот вопрос, если хватит, то приедет, а если нет, тогда дома будет смотреть.

lenin3 27 июня 2018 | 14:54

archibald_dandy_esquire:боится,что испанцы,рядом присутствующие,будут ему извиняющиеся движения руками делать...)))

olegleon 27 июня 2018 | 14:34

отсутствие этого великого футболиста на стадионе может сказаться на игре нашей сборной????

(комментарий скрыт)

mmm_333 27 июня 2018 | 14:37

Если вдруг, что невероятно россияне будут выигрывать, то за пять минут выскочит на трибуну, будто весь в делах был и еле успел. А пролетят, то та и убежит через задний ход, да ещё с ленцой сообщат, что мол не до них было. Смех одним словом.

mmm_333 27 июня 2018 | 14:37

Если вдруг, что невероятно россияне будут выигрывать, то за пять минут выскочит на трибуну, будто весь в делах был и еле успел. А пролетят, то та и убежит через задний ход, да ещё с ленцой сообщат, что мол не до них было. Смех одним словом.

mercer57 27 июня 2018 | 14:38

не пойму, как можно было дать разрешение на
проведение ЧМ фашистской стране-агрессору !?

noxepy_7_40_ 27 июня 2018 | 14:45

mercer57: А как можно просить страну-агрессора покупать больше конфет, можешь представить, барсучёныш?

(комментарий скрыт)

sborisych 27 июня 2018 | 14:38

Мучения не просты- придёт- и проиграют... А не придёт- а как выиграют..
Впочем, нехай терзается, время есть.
P.S. Нечто кому-то это ещё интересно, или важно?

sborisych 27 июня 2018 | 14:40

sborisych:
sorry...
...ВпРочем,...

vvs7651 27 июня 2018 | 14:39

Зассыт.
Как это он сделал с матчем Уругвай-Россия.
Как это он всегда делает в неоднозначных ситуациях...

angrew 27 июня 2018 | 14:40

Билет не смог достать? Пенсию-то, как работающему пенсионеру. не индексируют...

beobachter 27 июня 2018 | 14:40

На стадион он приедет только в случае зачистки стадиона от болельщиков и гарантии победы сборной России. Думаю, что гарантий ему не дадут, и он не приедет. Не может позволить себе Путин быть там, где нет победы...

garaal 27 июня 2018 | 14:42

А за кого будет болеть?

putin2018 27 июня 2018 | 14:47

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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

janychar 27 июня 2018 | 14:52

Представляю, каково ему. Это ж не сауды, слов не понимают. А вдруг продуют - скажут что начальство припёрлось и сглазило. ,Да и камеры будут постоянно в харю заглядывать, мимику вычислять. Не, не пойдёт. А вдруг выиграют. И как же в час триумфа без НЕГО. Ведь там где он - там победа. А победа - там где он. А без него нет России. И кому нужен мир без России, а стало быть - без него? Ведь победа - это он, а тут без него. Парадокс чреватый потерей веры. Надо идти. А ещё лучше договориться. Нефиг им мяться. Бабки взяли, шаркнули ножкой и пусть валят в свою Испанию. Чай не дома.

idruker 27 июня 2018 | 14:53

следите за передвижениями Путина, если делаете ставки на матч. Если Его Величество самолично прибудет на матч - значит победа обеспечена, если же не придет, то - одно из двух :)

vladimir1967 27 июня 2018 | 14:54

Царьку нужны 146% гарантии победы российской сборной, только при этом условии соизволит приехать на матч. Но ФИФА не ЦИК.

vincenttt 27 июня 2018 | 14:55

Да ну?!!!...Какая "важная" новость!...А в перерыве, когда его уборной по мячегонянию испанцы уже порвут очко эта гэбистская шваль испражняться пойдёт али нет?!

vasya_von_smetankin 27 июня 2018 | 14:55

Стань Духовнее - забудь про свою пенсию, глазей на Футбольного Царя!

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