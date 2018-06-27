Исследование Института демографии ВШЭ: до пенсии могут не дожить 17,4% мужчин

Исследование Института демографии ВШЭ о том, что до пенсии могут не дожить 17,4% мужчин, можно считать довольно оптимистичным прогнозом – эксперт

В первом поколении россиян, которые достигнут нового пенсионного возраста, не дожить до пенсии могут 17,4% мужчин, как показало исследование Института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ). На самом деле, это еще довольно оптимистичный прогноз. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер.

«Коллеги брали средний вариант прогноза Росстата, есть прогноз оптимистический, средний и как бы пессимистический. Наверное, где-то между тем, что сейчас опубликовано и пессимистическим прогнозом наша реальная действительность и будет формироваться. То есть, параметр около 20% тех, кто не сможет дожить, на самом деле, он видимо будет немножко больше, потому что тут уже вступает в силу экономика», — сказал он.

По словам Е.Гонтмахера, в ближайшие годы вряд ли экономическая ситуация может как-то измениться в лучшую сторону.

«Вряд ли будет какое-то экономическое чудо в ближайшее время, которое будет связано, как следствие, с улучшением уровня жизни. Если это и будет, то за пределами этого обозримого срока, о котором сейчас говориться при повышении пенсионного возраста», — отметил он.

Е.Гонтмахер также добавил, что высокая смертность среди мужчин по сравнению с другими европейскими странами, является российским феноменом.

«Если мы возьмем параметры по развитым европейским странам, то этот процент тех мужчин, кто не доживет до пенсии, выше, чем там. У женщин он, более или менее, сопоставим. Это связано с целым рядом факторов, но это такой российский феномен», — сказал он.

Эксперты Института демографии Высшей школы экономики установили, что среди первого поколения россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 и 63 года, не дожить до пенсии могут 17,4 % мужчин и 6,5 % женщин.